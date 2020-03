Aulendorfer Hausarzt führt Videosprechstunde ein

Seit Mittwoch werden Patienten in der Gemeinschaftspraxis „Ärztehaus am Schloss“ in Aulendorf nur noch nach telefonischer Voranmeldung behandelt. Darauf weist ein großes Plakat an der Eingangstür hin. „Bitte melden Sie sich nur telefonisch, um Termine zu vereinbaren – Rezepte und Überweisungen am Laborfenster abholen!“ ist dort unter anderem zu lesen.

Vor dem Laborfenster hat sich am ersten Tag eine kleine Schlange gebildet, vorschriftsmäßig mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Dort bekommen die Patienten von einer Mitarbeiterin in Schutzkleidung und Mundschutz die bestellten Papiere durch das Fenster gereicht. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit Jan Schmidt, Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin, telefoniert.

Warum ist der Praxisbetrieb im „Ärztehaus am Schloss“ so stark eingeschränkt?

Die Risikolage hat sich geändert. Dies ist eine dringend erforderliche Maßnahme, um unsere Patienten, Mitarbeiter und Ärzte zu schützen. Trotz der bisherigen Vorgehensweise mit bestmöglicher Trennung von Infektpatienten und anderen Patienten gab es in der Praxis unerkannte Coronafälle, die sich jetzt bestätigt haben.

Wir stehen mit den Gesundheitsämtern Biberach und Ravensburg in engem Kontakt und halten uns strikt an deren Anweisungen. Um die Ansteckungskette zu unterbrechen, haben wir alle Termine, Labor- und Hausbesuche abgesagt und behandeln derzeit nur noch Notfallpatienten nach telefonischer Anmeldung.

Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Patienten?

Alle positiv getesteten Patienten und unmittelbare Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. Da das Virus mittlerweile überall in der Fläche angekommen und eine Rückverfolgung der Infektionskette in dieser Phase oft nicht mehr möglich ist, hat sich die allgemeine Ansteckungsgefahr enorm erhöht. Waren es vor einiger Zeit noch Einzelfälle, hat sich das Virus jetzt in ganz Deutschland ausgebreitet.

Deshalb ist es besonders wichtig, dass alle Personen mit den geringsten grippeähnlichen Symptomen wie Hals- oder Gliederschmerzen, Husten mit und ohne Auswurf, Schnupfen und Fieber unbedingt zu Hause bleiben und keinesfalls zur Arbeit gehen. Falls notwendig, sollten die Erkrankten in der Praxis anrufen.

Wie sieht der derzeitige Praxisalltag aus?

Etwa 15 Personen telefonieren mit den Patienten und fragen, wie es ihnen geht. Dann klären wir das weitere Vorgehen ab und vergeben bei Bedarf gesonderte Termine. Bei solchen Terminen arbeiten wir dann in Isolationsschutz, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Zudem haben wir jetzt eine Videosprechstunde eingerichtet, für die sich Patienten ebenfalls telefonisch einen Termin holen können. Kein Patient wird alleine gelassen, Rezepte werden per Post zu den Patienten geschickt oder gehen sofort in die Apotheke, wo sie dann tags darauf abgeholt werden können. Das gesamte Team ist gerne bereit, über das normale Pensum hinaus zu arbeiten; da wir aufgrund von Krankheitsfällen, Schwangerschaften und MFAs, die auf ihre Kinder aufpassen müssen, mit reduzierter Belegschaft arbeiten, bitten wir die Patienten um etwas Geduld.

Was sollen die Menschen in der jetzigen Phase der Epidemie tun?

1. Alle sozialen Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden! Der Mindestabstand von 1,5 Meter sollte unbedingt eingehalten werden.

2. Jeder, der grippale Symptome hat, soll unbedingt zu Hause bleiben. Falls notwendig, mit dem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen!

3. Wir bitten alle, nicht in der Praxis im „Ärztehaus am Schloss“ vorbeizukommen sondern anzurufen. Der erste Kontakt muss über das Telefon sein!