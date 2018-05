Aulendorfer Harmonika-Club gibt ein Jubiläumskonzert

Der Aulendorfer Harmonika-Club (AHC) feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum nimmt das Orchester nach eigenen Angaben zum Anlass, alle Freunde der Akkordeonmusik zu einem Jubiläumskonzert am Sonntag, 6. Mai, in den Hofgartensaal in Aulendorf einzuladen. Beginn ist um um 17 Uhr.

Bei diesem Konzert kommen bekannte und beliebte Melodien im Akkordeonklang zum Vortrag. Im Jahr 1993 hat Wunibald Schmid den Aulendorfer Harmonika-Club gegründet. Von Anfang an sei es Schmid eine Herzensangelegenheit gewesen, Spieler mit diatonischen (Knöpfen) als auch mit chromatischen (Tasten) Instrumenten in einem Orchester zu vereinigen, heißt es. Als Wunibald Schmid im Mai 2009 verstarb, übernahm Georg Sommer die Aufgabe als Dirigent und führt nun den AHC in dessen Sinne weiter. Heute besteht der Club aus 20 Musikern, die etwa zehn Konzerten pro Jahr in Aulendorf und Umgebung geben. Das Konzertprogramm wird mit einem Auftritt der Diatonikergruppe und der Alpen-Glockenspielerin Anne Rummler aus Altshausen bereichert. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Aulendorfer Harmonika-Club gibt es unter ahc-aulendorf.de.