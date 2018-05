Aulendorfer Harmonika Club füllt den Kursaal

Ein schöneres Geschenk zu seinem 25-jährigen Jubiläum hätte der Aulendorfer Harmonika Club (AHC) sich nicht bereiten können. Mit seinem Jubiläumskonzert am späten Sonntagnachmittag im Hofgartensaal in Aulendorf hat der Veranstalter voll ins Schwarze getroffen. Schon einige Zeit vor Beginn war der Saal übervoll, es mussten noch Stühle herbeigeschafft werden. Mit bekannten und beliebten Melodien im Akkordeonklang war ein Zwei-Stunden-Programm angesagt.

Gegründet im Jahre 1993 war es Wunibald Schmid eine Herzensangelegenheit, Spieler mit diatonischen (Knöpfen) und auch mit chromatischen (Tasten) Instrumenten zu einem Orchester zu vereinen. Als im Jahre 2009 Wunibald Schmid allzu früh verstarb, übernahm Georg Sommer die Aufgabe als Dirigent und führt nun den AHC in seinem Sinne weiter. Sommer begann mit neun Jahren seine Akkordeonausbildung bei der Musikschule Sedelmayr.

Alpenglocken sind zu hören

Nach einem exzellenten Auftakt mit dem „Colonel-Bogey-March“, besser bekannt unter dem Namen „River Quai Marsch“ gab es Frühlingsmelodien: „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ und „Veronika, der Lenz ist da“. In die Welt der Oper führte der majestätische „Triumpfmarsch“ aus Aida von Giuseppe Verdi. Auf das bezaubernde Medley „Giro d’Italia“ folgte der Walzer „Frühling am Bodensee“. Mit geschulten Stimmen sangen sich Georg Sommer und Rudi Butscher bei „Aus Böhmen kommt die Musik“ in die Herzen der Besucher. Mächtigen Beifall erhielt Anne Rummler mit ihren Solos als Alpenglockenspielerin bei „Alpenglocken“ und „Das Glöcklein vom Kalterer See“. Eigentlich ist „Silberfäden“ ein Bravourstück für Trompete, doch auch hier überzeugte Rummler mit ihren Glocken.

Nach der Pause konnte Brigitte Gebhart die fünfköpfige Diatoniker-Gruppe vorstellen. Mit hohem Können wurden die Titel „Schweizer Klänge“ und „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“ gespielt. Aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller kam „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ zur Aufführung. Das vierstimmige Orchester samt Bassstimme überzeugte auch hier im präzisen Zusammenspiel. Beim Schunkel-Schlager von Semino Rossi „Rot sind die Rosen“ beglückte Dirigent Sommer mit seiner charmanten Stimme besonders die in der Überzahl anwesenden Besucherinnen. Nach dem Marsch „Alte Kameraden“ von Carl Teike und dem „Radetzkymarsch“ von Johann Strauss durften die zwanzig Musiker nicht ans Aufhören denken. Stürmischer Beifall der Besucher wurde mit Zugaben belohnt. Bei der ‚Nationalhymne Oberschwabens‘ „Die Fischerin vom Bodensee“ und „Ein schöner Tag - Amazing Grace“ sang der ganze Saal aus vollen Kehlen mit.

„Dieses Konzert war einfach Musik fürs Herz“, schwärmten Helene und Walter Rehm auf dem Nach-Hause-Weg und Hansjörg Straub bekannte: „Klasse, der Harmonika Club ist eine wichtige Bereicherung im Aulendorfer Konzertleben“.