Aulendorfer haben keine Neujahrsvorsätze

Der Jahresbeginn ist seit jeher die Zeit, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Abnehmen, mit Rauchen aufhören, weniger Zeit im Internet verbringen, konsequent Sport treiben, sind nur einige davon. An erster Stelle der Statistiken, die es diesbezüglich gibt, stehen weniger Stress und mehr Zeit für die Familie. SZ-Mitarbeiterin Claudia Buchmüller wollte wissen, mit welchen Vorsätzen die Aulendorfer ins Jahr 2019 gestartet sind und erlebte dabei eine große Überraschung. 20 Befragte antworteten, dass sie keine guten Vorsätze fürs neue Jahr hätten. „Man muss das Leben nehmen, wie es ist, es kommt wie es kommt“ oder „Ich bin schon zufrieden, wenn es so bleibt, dazu braucht es keine Vorsätze, die in spätestens vier Wochen doch wieder über den Haufen geworfen werden.“ So oder ähnlich lauteten die Antworten. Wünsche dagegen hatten alle Gesprächspartner. Vor allem die Gesundheit stand im Vordergrund, aber auch die Bereitschaft, etwas dafür zu tun.

Etwa das Ehepaar Martina und Stefan Keller (Fotos: cbm), die künftig wieder aktiver sein möchten. „Letztes Jahr hat eine Krankheit von mir unsere gemeinsamen sportlichen Aktivitäten ausgebremst“, erklärte Martina und hofft, dass es in diesem Jahr wieder aufwärts geht. Ehemann Stefan gab zu, dass er alleine keine Lust hatte, Sport zu treiben. Gemeinsam wieder aktiv etwas für die Gesundheit tun, hätten sie sich zum Ziel gesetzt.

Auch für Familienvater Christian Scheffold steht die Gesundheit im Vordergrund. Dazu gehöre für ihn selbstverständlich Sport, aber auch gesunde Ernährung. Dazu brauche es keine Vorsätze, das sei selbstverständlich.

Für die junge Familie Haarmann sind ihre Kinder wichtiger als gute Vorsätze. „Wir nehmen uns nichts vor an Silvester“, sagten die Eltern bestimmt. Das mit den Vorsätzen werde völlig überbewertet, finden sie.

„Vorsätze direkt habe ich nicht“ antwortete Helmut Sträßle, „ich bin zufrieden, wenn alles so bleibt, wie es ist, vor allem gesund.“ Ein großes Anliegen für ihn sei, dass die Leute freundlich und nett miteinander umgehen. „Dafür tue ich selbst natürlich auch etwas“, sagte der ehrenamtliche Bürgerbusfahrer und machte sich bereit für den nachmittäglichen Einsatz.

Susanne Härle ist ebenfalls nicht mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet. „Ich arbeite das ganze Jahr über daran, meine moralischen Grundsätze umzusetzen, was richtig schwer ist und oftmals auch nicht gelingt“, gestand sie freimütig, sich so etwas nur am Jahreswechsel vorzunehmen, bringe nichts.