Aulendorfer Gymnasiasten ermitteln Mathe-Genies

Das Gymnasium Aulendorf hat am weltweiten Känguru-Wettbewerb der Mathematik teilgenommen. In der Klasse 6 erreichte Phillip Härle laut Pressemitteilung der Schule die meisten Punkte, da er die meisten aufeinander folgenden Aufgaben richtig löste und damit am weitesten „sprang“. Auf den nachfolgenden Plätzen konnten sich Mara Schenk und Eliana Gutmacher einordnen.

Am Känguru-Wettbewerb nehmen weltweit mehr als sechs Millionen Schüler aus mehr als 70 Ländern teil, allein in Deutschland machten 906 000 Schüler an 11 000 Schulen mit. In diesem Jahr hat sich die Auswertung und Siegerehrung coronabedingt bis in den Sommer hinein verzögert. Der mathematische Multiple-Choice-Test, der als freiwilliger Klausurentest an den Schulen unter Aufsicht geschrieben wird, soll die mathematische Bildung unterstützen und die Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik wecken. Dazu mussten die Schüler in 75 Minuten insgesamt 24 Aufgaben aus den verschiedenen mathematischen Teilbereichen lösen.