Aulendorfer Grundschüler knobeln erfolgreich

18 Teams der dritten und vierten Klassen an der Grundschule Aulendorf haben sich Mitte Januar am internationalen Mathematik-Teamwettbewerb „Bolyai“ beteiligt. Das Team der „Mathestars“ mit Gabriel Ramsperger, Nicolas Friese, Jannes Probst und Nico Garms aus der Klasse 3a belegten dabei in der Gruppe Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland den sechsten Platz.

Laut Mitteilung der Schule bestand das Ziel des Wettbewerbs darin, dass Schüler lernen, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit zu lösen. Für die Grundschule Aulendorf organisierte Lehrerin Karin Burger den Wettbewerb, der zwei Unterrichtstunden umfasste. Die Freude über die tolle Platzierung der Mathestars war bei den Beteiligten riesig. Als Preis erhielten sie, neben der Urkunde, ein Knobelspiel und ein T-Shirt.

Vor 15 Jahren wurde der Teamwettbewerb an einem Budapester Gymnasium von einer Handvoll Lehrern und mit wenigen Mannschaften ins Leben gerufen. Heute hat er allein in Ungarn mehr als 100 000 Teilnehmer. Vor fünf Jahren beteiligten sich erstmals auch Schulen in Deutschland am Bolyai-Teamwettbewerb. Im Schuljahr 2018/2019 wurde der Wettbewerb in allen 16 Bundesländern angeboten, fast 19 000 Schüler nahmen daran teil. Dieses Jahr wurden die Teilnehmer der 16 Bundesländer in sechs Gruppen eingeteilt. Am Wettbewerb nehmen Mannschaften ab Klasse 3 bis zu den Abiturjahrgängen teil. Jede Klassenstufe erhält 14 altersgerechte Knobelaufgaben.