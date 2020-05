Aulendorfer gewinnt Jugendblitzturnier

Der Aulendorfer Marius Deuer hat ein bundesweites Jugendblitzturnier im Schach gewonnen. wie der Verein SC Weiße Dame Ulm mitteilt, hätte das Jugendturnier anlässlich der Endrunde der Bundesliga eigentlich in Berlin stattfinden sollen. Doch wegen der Corona-Krise sei das Jugendturnier U 20 ins Internet verlegt worden. Am ersten Mai spielten laut Mitteilung knapp 200 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet um die ersten Plätze und die jeweiligen Alterswertungen, darunter auch viele Mitglieder des Bundeskaders. Es gewann der elfjährige Aulendorfer Marius Deuer, der die „schulfreie“ Zeit für viel Training genutzt habe.

Das Internet sei laut Mitteilung für Schachspieler eine gute Alternative, allein zwei Abende in der Woche werde in der Quarantäne-Liga um Auf- und Abstiege gekämpft und inzwischen auch gegen internationale Teams angetreten. Und trotzdem freue Marius Deuer sich vor allem darauf, endlich wieder am Brett zu sitzen. Die Deutsche Meisterschaft und die Europamannschaftsmeisterschaft der U 12 seien erstmal verschoben, aber das Datum für die Weltmeisterschaft in Georgien im Oktober stehe noch.