Aulendorfer gewähren Einblick in ihre Blumegärten

Derzeit stehen Sommerpflanzen aller Art in voller Blüte, ein Genuss für Auge und Seele, nicht nur für die Gartenbesitzer, auch Nachbarn und Vorbeikommende erfreuen sich an der Farbenpracht. Drei Aulendorfer gewähren Einblick in ihre Gärten. Eine Dahlienpracht birgt der Garten von Luise Depfenhart (links) in Tannhausen. Rund 30 verschiedene Sorten kann man dort bewundern, und viele Freizeitradler und Wanderer, die zufällig vorbeikommen, halten an und zücken Handy oder Fotoapparat, um dieses Farbenmeer zu verewigen. „Dahlien sind sehr pflegeintensiv“, weiß der Ehemann der Expertin, „aber solange meine Frau es gesundheitlich machen kann, freue ich mich mit ihr“. Bei Linde Assfalg (rechts) aus Aulendorf blühen derzeit mehrere Hibiskusarten im Vorgarten. Einige sind ihr im Laufe der Jahre buchstäblich über den Kopf gewachsen, so wie der doppelte Hibiskus, den sie wegen der zarten Farbe am liebsten mag. Sie zeigt auf ein weiteres Exemplar und erzählt: „Der rote dort hinten ist bestimmt schon 30 Jahre alt.“ Arbeit machen die Pflanzen aus der Familie der Malvengewächse, ursprünglich in Asien beheimatet, wenig, vor dem Winter werden sie zurückgeschnitten, und dann kommen sie von selbst wieder. Dieses Jahr seien sie mindestens vier Wochen früher dran als sonst, berichtet die Aulendorferin. Ein wunderschönes Exemplar einer Campsis, auf deutsch Trompetenblume oder Klettertrompete genannt, wächst im Garten von Eleonore und Bernd Friedrich (Mitte, mit Hund Sammy) und rankt seit knapp 30 Jahren vom Erdgeschoss über das Balkongeländer im ersten Stock bis zum Dach empor. Die rot-orangefarbenen Blüten, die auf eine amerikanische Sorte verweisen, leuchten intensiv im dunklen Grün der Blätter, sehr zur Freude der Nachbarn. „Der Anblick dieser Pflanze ist Jahr für Jahr eine Freude.“ Wie der pensionierte Lehrer bekräftigt, ist die Schönheit pflegeleicht, muss aber im Zaum gehalten werden, damit sie sich nicht im Rasen und den angrenzenden Grundstücken verbreitet. Fotos: Claudia Buchmüller