Aulendorfer Genießerwochen starten am 26. Oktober

Die Aulendorfer Genießerwochen finden im Zeitraum vom 26. Oktober bis 11. November statt. Neben Einblicken in die Küchen acht verschiedener Städte und Orte ist in dieser Zeit auch ein kulturelles Programm geboten.

Das sind die Termine im Irreal: Squadra Leone und Theresa Huchler spielen live am Freitag, 26. Oktober, ab 21 Uhr. Am Samstag, 27. Oktober, ist ab 21 Uhr Ü-30-Party mit DJ. Am Sonntag, 28. Oktober, gibt es ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen mit dem Marinechor Aulendorf. Eine Halloween-Party bietet die Bar am Mittwoch, 31. Oktober, ab 21 Uhr an. Misses Next Mach und Skita spielen live am Samstag, 3. November, ab 21 Uhr. Am Sonntag, 4. November, ist ab 10.30 Uhr Fischmarkt mit Earl of Sound live angesagt. Den Abschluss macht am Freitag, 9. November, die Burlesque-Show mit Raketenmieze ab 21 Uhr.

Das sind die Termine in der Schlossbrauerei/Wirtshaus Schalander: Tribute to the Spider Murphy Gang spielen am Samstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr. In der Spielerei tritt am Samstag, 3. November, eine bayrische Kabarett-Newcomerin mit ihrem Programm „Teresa Rizos ist Franzi Riedinger“ auf (19.30 Uhr). Zehn Jahre hauseigenes Reibolf-Bier fallen mit dem 20. Bandjubiläum von Bad Shakyn zusammen und werden bei der Ska Rude Night am Samstag, 10. November, ab 19 Uhr gefeiert.

Das sind die Termine im Engel Hotel&Diner: Peter Engel solo gibt es am Mittwoch, 31. Oktober, und am Donnerstag, 8. November, jeweils ab 20 Uhr im Diner zu hören. Im Schlosskellertreten am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr Zooropa auf, Rock Sox spielen am Samstag, 10. November.

Und im Heuboda heißt es zum Ende der Genießerwochen am 11.11. „Do laachs de disch kapott“ und „Kölle alaaf“ mit Karneval-Hits von der Platte. (pau)