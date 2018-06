Aulendorfer Gemeinderat legt Vergabekriterien für Bauplätze fest

Seit Anfang Juni wird das künftige Wohngebiet Safranmoos erschlossen. Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung am vergangenen Montag die Kriterien für die Vergabe der Bauplätze festgelegt. Für die Bauplätze liegen der Stadt bereits etliche Anfragen vor. Der Verkaufspreis war nicht Thema der öffentlichen Sitzung.

Insgesamt umfasst das Baugebiet Safranmoos 49 Bauplätze in Größen zwischen 377 und 1131 Quadratmetern. Die Stadt möchte die Bauplätze vorrangig an Einwohner vergeben, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Für die Vergabe hat sich Aulendorf für ein Punktesystem entschieden. Je nach familiärer Situation, ihrer Beziehung zu Aulendorf und vorhandenem Wohneigentum bekommen die Bewerber Punkte. Der Bewerber mit der höchsten Punktezahl darf dann unter den Bauplätzen wählen, der mit den zweiten unter den verbliebenen und so weiter.

Die Kriterien gelten nach Ratsbeschluss auch für die Vergabe von vier der sechs Bauplätze im Baugebiet Mahlweiher. Zwei weitere Bauplätze werden dort an Bewerber vergeben, denen die Stadt bereits zugesagt hat.

Zehn Punkte für Familien

Die höchste Punktzahl (15 Punkte) gibt es zum Beispiel für Bewerber, die kein Wohneigentum besitzen, die ihren Erstwohnsitz in Aulendorf haben oder dort arbeiten. Familien erhalten doppelt so viele Punkte (10 Punkte), wie kinderlose Alleinstehende. Wer bereits ein Haus oder einen Bauplatz besitzt, bekommt sogar 15 Punkte abgezogen.

Der Verkaufspreis war zwar nicht Thema der Sitzung, allerdings die Rabatte. Pro im Haushalt lebendem Kind bis 18 Jahre gewährt die Stadt einen Familienrabatt in Höhe von drei Euro pro Quadratmeter. Er gilt auch für Kinder, die in den folgenden sechs Monaten geboren werden. Einen Ökorabatt wird es nicht mehr geben. Auch den von Gemeinderat Bruno Sing (BUS) vorgeschlagenen Rabatt für Passivhausbauweise lehnten die Räte mit acht zu vier Stimmen ab.

Mit dem Kriterium „Besondere Gründe“ hat der Punktekatalog einen Baustein, der besondere Verdienste und Härtefälle bewerten kann. Die vorgeschlagenen 20 Punkte in dieser Kategorie waren dem Gemeinderat zu viel. Er korrigierte einstimmig auf zehn Punkte.

Keine Grundstücksspekulation

Pascal Friedrich (SPD) brachte die Eigennutzung als Auswahlkriterium ins Spiel. Damit könnten Familien in der Gründungsphase vor Kapitalanlegern, die den Platz weiterverkaufen wollten, bevorzugt werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Kriterium vorne in den Punktebogen mit aufzunehmen.

Mit dem Bau beginnen müssen die künftigen Besitzer drei Jahre nach dem Kauf des Bauplatzes. Hans-Peter Reck (CDU) hatte vorgeschlagen, die ursprünglich vorgesehen Zeitspanne von zwei auf drei Jahre zu verlängern. Nach weiteren zwei Jahren muss das Haus bezugsfertig sein. Die Stadt behält sich ein Rückkaufsrecht bei Nichterfüllung vor. Alfred Bauke (CDU) wollte wissen, zu welchen Preis dieser stattfinden solle. Die Räte stimmten der Ergänzung „zum ursprünglichen Kaufpreis“ zu.

Die Stadt will die Bauplätze noch in diesem Monat und bis Mitte September anbieten. Das Punktesystem kommt nur in dieser ersten Vergaberunde zum Einsatz. Nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens und der Erschließungsarbeiten sollen die neuen Eigentümer dann ab Frühjahr 2015 bauen können.