Aulendorfer Gemeinderat legt Gestaltungswillen und Diskussionsfreude an den Tag

Wie wirkt sich Kommunalpolitik aus?

Wenn am 26. Mai die Bürger in Baden-Württemberg über die kommunalen Gremien abstimmen, dann können sie sich auf eine Garantie des Grundgesetzes berufen. Dort heißt es in Artikel 28: „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Die Gemeinderäte, Kreistage und Ortschaftsräte, die neu bestimmt werden, sind ein wichtiger Faktor, um diese Verantwortung wahrzunehmen und gestalten damit die Kommunalpolitik. Diese hat unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen, die in einer Gemeinde wohnen. Schätzungsweise 80 Prozent aller Angelegenheiten, die Bürger mit dem „Staat“ in Kontakt bringen, werden nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung von den Gemeinden oder Kreisen erledigt: Sei es der Wohnungsbau, die Wasserversorgung, die Straßenreinigung, die Müllabfuhr, das Schwimmbad, das Theater, die Schulen, der Kindergarten und die Ortsstraßen. (sz)