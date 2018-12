Aulendorfer gedenken Adolph Kolping

Immer Anfang Dezember gedenken die Kolpingsfamilien ihres Gründers Adolph Kolping, der im Dezember geboren wurde und auch verstarb. Dies nutzte die Kolpingsfamilie Aulendorf nach eigenen Angaben, um verdiente Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft, Mitarbeit und Treue zu ehren.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche begann der diesjährige Gedenktag. Die Fahnenabordnung zog mit Präses Pfarrer A. Antony in die Kirche ein. Am Schluss wurde das Kolpinglied gesungen. In der anschließenden Feierstunde im Gemeindehaus wurden von Ehrenmitglied Anton Gnann einige Texte und Zitate vom seligen Adolph Kolping vorgelesen. Auch fand er mahnende Worte an die Mitglieder zur Treue zum örtlichen Verein und zum Kolpingwerk.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren laut Mitteilung dann die Ehrungen. Geehrt wurde für 50-jährige Mitgliedschaft und Treue Josef Burger. Er gelte als Urgestein der Kolpingsfamilie und sei lange in der Vorstandschaft tätig gewesen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Ingeborg Spieß und Günther Rauch geehrt, für 25 Jahre Mitgliedschaft Andrea Schiedner und Erika Hinz, der langjährigen Hausmeisterin im Gemeindehaus.

Abschließend lud Rudi Spieß alle Mitglieder zur Adventsfeier am morgigen Donnerstag, 13. Dezember, um 20 Uhr ins Gemeindehaus ein. Vorab werden sie um 19 Uhr die Roratemesse in der Pfarrkirche besuchen.