Aulendorfer Gastronomen laden zu einer kulinarischen Weltreise ein

Im Irreal:

am 2. November: Vodka Juniors & FAFU & Blendof live Punk&Crossover v. Athen, Wangen & Ulm

am 3. November: Frühschoppen mit dem Marinechor Aulendorf

am 14. November: Kabarett/Entertainment/Comedy Egon forever! + t.b.a.

am 15. November: Burlesque Party mit Raketenmieze, Fare Feline, Fanny di Favola & DJ Spy

am 16. November: Elektro Party „House, Techno & Goa“ m.d. Djs Pivi, Michi, Jens & Franky

Im Wirtshaus Schalander:

am 9. November: traditionelles Norbertusfest mit der Partyband „Sudhaus“

am 10. November: traditionelles Norbertusfest mit Frühschoppen und Mittagstisch mit der Band „Die Aulendorfer“

am 15.November: Musik-Comedy mit „Notenlos durch die Nacht“ in der Spielerei

Im Engel Hotel & Diner:

am 6. November: Peter Engel „solo“ 20 Uhr

am 13. November: Peter Engel „solo“ 20 Uhr

am 16. November: Droge 15 Gin Tasting im Gewölbe 15

Im Mischwerk Tiergarten:

am 1. und 2. November, am 8. und 9. November sowie am 15. und 16. November jeweils kubanische Cocktail-Shows mit dem Vizeeuropameister im Showmixen

Im Heuboda:

am 11. November: „Do laachs de disch kapott“ und „Kölle alaaf“

Die Wirte weisen darauf hin, dass manche Veranstaltungen kostenpflichtig sind und eine Voranmeldung notwendig ist. (cbm)