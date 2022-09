Aulendorfer Feuerwehrleute erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende zum 18.September war eine Abordnung der Feuerwehr Aulendorf beim Tower-Run in Rottweil mit dabei. Wir stellten drei Trupps! Einer von diesen startete in der Kategorie Feuerwehr mit angelegtem Atemschutz. Die anderen zwei liefen ohne angelegten Atemschutz, jedoch mit voller Ausrüstung.

Nach einem reichhaltigen Frühstück starteten wir gegen 10 Uhr Richtung Rottweil. Nach rund 1,5 Stunden Fahrt lag beziehungsweise stand er Turm vor uns. Der TK- Elevator Testturm ist die höchste Besucherplattform Westeuropas. Die Gesamthöhe beträgt 246 Meter. Die Besucherplattform liegt bei 232 Metern. 1390 Stufen galt es zu bezwingen. Wir machten uns warm und warteten auf den Start.

Langsam stieg die Nervosität bei allen beteiligten und dann war es soweit! Zuerst startete unser Team mit angeschlossenem Atemschutz. Simon Bohner und Habakuk Mutter haben eine sehr gute Zeit in den Turm gebrannt und eine gute Platzierung erreicht. Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung!

Danach waren Selin Pfefferle und Norbert Dittrich an der Reihe gewesen. Nach den ersten schweren und zähen Stockwerken haben sie ihren Rhythmus gefunden und sind immer besser ins Laufen gekommen. Nach 23 Minuten waren sie endlich, aber glücklich am Ziel angekommen.

Die beiden waren sehr überrascht, dass diese Zeit der zweite Platz in der Mixed Wertung war. Nach kurzem Warten erreichte auch Moni Lunebach und Martin Schoch das Ziel und erreichten den achten Platz in der Mixed Wertung. Glückwunsch auch dafür! Nach der Siegerehrung und einem kühlen Bier ging es für die müden Krieger wieder zurück nach Aulendorf.

Jetzt hieß es ausruhen und weiter trainieren, denn das nächste Event steht schon an. In Oberstdorf die Skisprungschanze am 22. Oktober.