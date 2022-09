Aulendorfer Feuerwehr hält Hauptübung ab

„Sie haben sich schon immer gefragt, was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn es brennt und Sie die 112 wählen oder wie die Feuerwehr vorgeht?“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Aulendorf. Am Samstag, 1. Oktober, um 14:30 Uhr gibt es die Möglichkeit, auch hinter die Kulissen der Floriansjünger zu schauen. Die Übung findet in diesem Jahr im Herzen von Aulendorf, bei der Eckstrasse / Hexeneck, unterhalb des Schlosses statt.Es wird von allen Abteilungen der Feuerwehr Aulendorf ein Brand und im Anschluss ein Verkehrsunfall nachgestellt.

Bürgermeister Matthias Burth und Gesamtfeuerwehrkommandant Martin Seifert laden die Bürgerschaft von Aulendorf ein, die Herbsthauptübung anzusehen. Im Anschluss der Übung gibt es für alle anwesenden kleinen Zuschauer Brezeln gratis.