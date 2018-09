Zu ihrer Hauptübung lädt die Feuerwehr Aulendorf am Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr ein. In diesem Jahr findet sie bei der Kreissparkasse in der Hauptstraße statt. Die Feuerwehr will zeigen, was im Hintergrund passiert, wenn es brennt und jemand die 112 wählt und wie die Feuerwehr vorgeht. Im Anschluss der Übung gibt es für alle Kinder unter den Zuschauern Brezeln.