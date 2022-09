Aulendorfer Feuerwehr feiert ihr 140-Jähriges

140 Jahre lang gibt es nun schon die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf. Und diesen Geburtstag haben die Aulendorfer am Wochenende auch gebührend gefeiert. Besucher aus Aulendorf, den umgebenden Gemeinden und bis aus Bayern strömten am Sonntag zum Jubiläumsprogramm. Dabei gab es sogar etwas zu löschen.

Ab 11 Uhr wurden dem Publikum die imposanten Feuerwehrfahrzeuge präsentiert. Groß und Klein zeigten sich fasziniert von der vielfältigen Technik, mit der die Fahrzeuge ausgestattet sind. Die Kameraden der Feuerwehr Aulendorf mit den Abteilungen Blönried, Tannhausen und Zollenreute haben ihr Festwochenende bis ins Detail organisiert.

Ausflugsziel für Familien

So stand bei den Fahrzeugen immer ein Ansprechpartner, der nicht nur alles anschaulich erklären konnte, sondern gerade auch die Kinder mal ans Steuer der roten Riesen sitzen ließ. Viele Besucher waren Familien, für die der Tag der offenen Tür ein willkommenes Ausflugsziel darstellte.

Für die jungen Besucher betreute die Jugendfeuerwehr einen Kinderspielparcours mit einer Rollenrutsche, Tretautos, Pedalos und einem Feuerwehrschlauch, mit dem man auf eine Hauswand-Attrappe zielen und Feuersymbole „löschen“ konnte.

Ansturm um die Mittagszeit

Trotz des herbstlich frischen Wetters, war die Stimmung hervorragend. In der Feuerwehrhalle, wo sonst die vier großen Fahrzeuge stehen, war eine Bühne aufgebaut und Biertischgarnituren boten genug Platz für die zahlreichen Besucher. Dass der Ansturm um die Mittagszeit so groß wurde, war kein Problem. Schnell wurden in die Festzelte vor der Halle noch ein paar zusätzliche Tische und Bänke gestellt.

Dieser funktionierende Teamgeist mag einer der Gründe dafür sein, dass die Feuerwehr nicht über Nachwuchs-Sorgen klagen muss. In der Jugendfeuerwehr Aulendorf engagieren sich derzeit circa 30 Jugendliche, die alle mit anpackten, dass ein super Festwochenende gelingen konnte.

Alle ziehen an einem Strang

Sie halfen selbstverständlich auch beim Bedienen, denn für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Dabei stemmten die Mitglieder der Feuerwehr die Zubereitung der meisten Gerichte selbst. Das Geschirr spülten die Feuerwehrmänner in einer mobilen Gastronomie-Spülmaschine, die hinter dem Feuerwehrhaus stationiert war: Da hieß es „Wasser Marsch!“ mit Küchenschürze statt mit Feuerwehrhelm an diesem Sonntag.

Für beste Unterhaltung sorgten musikalische Häppchen von der Stadtkapelle Aulendorf, die in ihrer „kleinen Besetzung“ von 11 bis 13.30 Uhr eine bunte Palette schwungvoller Melodien spielte. Am Nachmittag wurden sie abgelöst von der „Old Mountain Village“-Band.

Und dann brennt es auch noch

Das Highlight des Tages der offenen Tür war die Schauübung am Nachmittag. Auf dem Kiesplatz hatte die Abteilung Tannhausen ein provisorisches Holzhaus gebaut. Dies wurde in Brand gesetzt, damit die Feuerwehr präsentieren konnte, wie ein Brand professionell gelöscht wird. Gleichzeitig wurde sehr eindrücklich demonstriert, wie schnell ein Feuer um sich greift.

Mancher Gast des Festes konnte aus eigener Erfahrung berichten, wie die Feuerwehr Aulendorf schnell, zuverlässig und kompetent hilft. Manche erinnerten sich noch an die Gewitternacht mit Starkregen im Frühsommer, als ein Keller nach dem anderen mit Wasser vollgelaufen war. „Wie froh war man da, dass die Feuerwehr so schnell gekommen ist“, meinte eine Festbesucherin anerkennend.

Gesamtkommandant ist zufrieden

Gesamtkommandant Martin Seifert konnte am Sonntag stolz und zufrieden sein. Der Tag der offenen Tür kam bei allen Gästen gut an und sein Fazit zur Orientierungsfahrt lautete: „Saugut war’s – auf Schwäbisch gesagt. Alles lief glatt und wir konnten uns über die positive Resonanz von den Teilnehmern freuen.“