Aulendorfer feiern ihren Schulabschluss

Nach einem Schuljahr, erneut geprägt von den Wirren der Coronapandemie, verabschiedete Schulleiter Christof Lang die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler des Schuljahres 2020/2021. Die Feiern der einzelnen Klassen fanden unter Leitung der jeweiligen Klassen, Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen an 4 verschiedenen Standorten gemäß der Pandemieverordnung statt. Die Lernenden hatten sich in den beiden vergangenen Schuljahren mit den besonderen Gegebenheiten und Anforderungen des Lernens zu arrangieren und daher gratuliert die Schule am Schlosspark allen besonders zur bestandenen Mittleren Reife, zum mittleren Bildungsabschluss und zum Hauptschulabschluss. Ihr Zeugnis, oder Abgangszeugnis, erhielten aus den Händen von Schulleiter Lang:

9c: Awadi, Husam; Bodini, Atmir; Borger, David; Danisan, Aaron; Dutzki, Leonie (Lob, Sonderpreis Bildende Kunst); Eberle, Elisabeth; Fischer, Lenn; Haag, Steven (Sozialpreis Schülersprecher); Iliadis, Anastasios; Kahla, Tasneem; Kenschekeev, Daniar (Lob, Sonderpreis Physik, Sonderpreis Englisch); König, Catalina; Laub, Annika; Lisi, Andrea; Maucher (Sonderpreis Technik); Penner, Evelyn; Römer, Luca; Schuhmacher, Tassilo; Simon, Ann-Sophie (Preis); Zer, Max.

10 a: Abramenko, Carina (Lob, Sonderpreis Bildende Kunst); Bucur, Andreea-Maria (Lob); Bürkle, Marcel, Eperts, Liana (Lob); Frick, Elias; Gorbunov, Niko; Haas, Jaqueline (Lob); Harsch, Karolina (Lob); Heck, Silas (Lob); Huber, Klemens; Kijewski, Mathilda (Preis, Sonderpreis Physik, Sonderpreis Deutsch, Sozialpreis); Knaup, Nicolas; Luft, Tamara; Paulos, Christina; Sägmüller, Jonas; Schnell, Georg (Lob); Skok, Valeria (Preis, Sozialpreis); Strobel, Karina (Sonderpreis Musik, Sonderpreis AES); Veber, Liana (Lob, Sonderpreis Bildende Kunst); Winter, Marcel.

10 b: Ajeti, Arijana; Akgül, Hamdi; Albrecht, Lisa (Preis, Sonderpreis AES); Beer, Bastian (Lob); Blaser, Nadine (Lob); Bulach, Lilli; Dingler, Paul (Lob); Fink, Leni (Lob, Sonderpreis Bildende Kunst, Sonderpreis Sport); Gentner, Oliver (Preis, Sonderpreis Naturwissenschaftliches Arbeiten); Hepp, Alexander (Lob); Hölzer, Fynn; Keckeisen, Jonas (Preis); Kerst, Yola (Preis, Sonderpreis Mathematik, Sonderpreis Französisch); Kühn, Lea; Martin, Saskia (Preis, Sonderpreis AES); Nusser, Florian (Preis, Sonderpreis Naturwissenschaftliches Arbeiten, Sonderpreis Französisch); Ott, Fabian; Röller, Danny (Lob, Sonderpreis Sport); Rothenhäusler, Annerose (Lob); Rude, Svenja; Sägmüller, Lukas; Schädler, Sven (Lob); Steger, Hannes (Sonderpreis Sport); Wild, Christina (Lob); Zürn, Sophie (Lob).

10 c: Akmaisha, Roz (Preis); Al Rebdawi, Zein; Borger, Andreas; D'Abruzzo, Alicia; Dittrich, Denny; Fischer, Maximilian (Lob, Sonderpreis Englisch); Giesen, Shaminah; Gomes da Silva, Endrius; Gündogdu, Kenan; Hartter, Valeria; Hildebrand, Sarah; Iftikhar, Sanwal; Kelborn, Anna (Lob, Sonderpreis Mathematik); Musaj, Floralba (Lob); Rifel, Karin (Sonderpreis Englisch); Scharf, Jessica; Schmotz, Pauline (Lob, Sonderpreis Naturwissenschaftliches Arbeiten); Siering, Lars; Stadler, Meo; Zacharias, Marco (Sonderpreis Englisch).

Die Schule am Schlosspark gratuliert allen Schülerinnen und Schülern und wünscht auf diesem Weg nochmals alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!