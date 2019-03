Aulendorfer feiern ihren Pfarrball

Ob akrobatische Sprünge, minimalistisches Märchen oder eine „schwäbisch-orientalische Bauchtanzgruppe“: die Besuchern des diesjährigen Pfarrballs der katholischen Kirchengemeinde haben am Montagabend einiges erlebt. Durch das knapp zweieinhalbstündige Programm auf der Bühne der Aulendorfer Stadthalle führten Pfarrer Braun (Helmut Heydt) und seine Haushälterin Margot (Kornelia Erath).

Mit gegenseitigen Käppeleien in ihren Rollen, aber auch mit närrischem Schalk hinein in die reale Welt, unterhielten die beiden das Publikum in der locker gefüllten Stadthalle auch mit Anekdoten aus dem vergangenen Jahr. Da fragte Margot etwa in Anspielung auf eine Kirchengemeinderatssitzung die Anwesenheit eines Kirchengemeinderats ab: „Herr Stehle sind Sie da, oder hen Se da Termin vergessa?“ Die Haushälterin wunderte sich indes auch über den modernen Pfarrer, den Aulendorf habe. Der – gemeint war Aulendorfs katholischer Stadtpfarrer Anantham Antony, der das Programm gut gelaunt im Publikum verfolgte – sei doch in der Ansprachen beim Neujahrskonzert der Stadthalle tatsächlich mit seiner Frau begrüßt worden. „I han gar et gwisst, dass se in Auladorf scho heirata däffat.“

Schwungvoll drunter und drüber

Den ersten Teil des Programms bestritten nach dem lautstarken Auftakt mit der Fanfarengruppe Tannhausen – zwei junge Fahnenschwinger, vier Trommeln, elf Fanfaren – die Hofpagen der Narrenzunft Aulendorf mit einem schwungvollen Gardetanz. Mut bewies sodann die ausfallbedingt auf nur drei Mädchen geschrumpfte Bauchtanzgruppe, die den Auftritt auf der dann doch sehr großen Bühne mit schwäbisch-orientalischem Bauchtanz füllte. Eher klein wirkte die Bühne indes beim Auftritt der Turnergruppe von Matthias Hecht: mit Trampolin und Barren ausgestattet zeigten die als Clowns verkleideten Jungen und Mädchen eine rasante-akrobatische Show, bei der es gewollt clownesk auch mal drunter und drüber, vor allem aber schwungvoll durch die Luft ging.

„Die Fürstenhochzeit“ lautete der Titel eines Sketches von Markus Strobel, der diesen als Ehemann zusammen mit Tina Heinemann als Ehefrau und Petra Welte als Postbote aufführten. Neben einigen Längen brachte das Stück auch Lacher mit sich, die vor allem im Spiel zwischen Traum der Ehefrau – heiratet einen Fürsten und selbst die Queen gratuliert zum Gatten – und Realität des Ehemanns entstand: „Was, die kennt mi doch gar it.“

Die Stimmung in der locker gefüllten Stadthalle ändert sich mit den Programmpunkten: mal achtsam lauschende, mal ausgiebig schmunzelnde, mal fröhlich lachende Gesichter genossen sichtlich die Darbietungen in der närrisch geschmückten Halle unter bunten Lampions und Fasnetsgirlanden – und das offensichtlich sich gut unterhaltene Publikum sparte nicht mit Applaus und der Bereitschaft zum Mitsingen und -schunkeln. Die gab es mit der Band „Die Aulendorfer“ und der EMB² als „neuem Stern am Fasnetshimmel“, titelte der stellvertretende Zunftmeister Florian Angele die Gewinnern des Närrischen Ohrwurms.

Einfach, aber unglaublich lustig

Drei Stunden Weihnachtsmärchen in zehn Minuten packte die Ministratengruppe Minis. Mit ihrer minimalistischen Version des Märchens Aschenbrödel beschäftigten sie die Lachmuskeln von Anfang an und hatten das vergnügte Publikum schnell in ihrem Bann. Viel mehr als ein aufgespanntes Leintuch mit aufgemaltem Schloss, einen Erzähler und schnell wechselnde Figuren, von denen die Zuschauer nicht mehr als die Köpfe zu sehen bekamen, und bis auf Ein-Wort-Sätze reduzierte Textstücke brauchte es dafür nicht.

Aber auch die musikalischen Beiträge der Chöre zeugten von textlichem Können und spielerischer Umsetzungsfreude. Aufgezogen an eine Unterhaltung zweier Senioren auf einer Parkbank (Stefanie Ambacher und Oliver Gleich), griff der Shalomchor das Thema fehlende Jugend in der Kirche auf und unterbreitete mit umgetexteten Liedern musikalisch Lösungsvorschläge: „Ki amo“, sangen sie etwa zur Melodie des beinahe gleichlautenden Schlagers über die Idee „Kirche am Ort“. Zu finden sei die Jugend aber wohl auch in der Shisha-Bar – zum leicht abgewandelten Spider-Klassiker „Skandal im Shisha-Haus“ gab’s eine passende Schauspielszenen. Genauso wie zum Jugendgottesdienst auf dem Familienfloß aufm Steege, zu dem mit dem Bürgerbus angereist werden könnte.

Kracherfrauen lassen’s krachen

Die Kracherfrauen des Festausschusses des Pfarrballs – Stefanie Ambacher, Kornelia Erath, Margit Angele, Rita Ditttrich und Anne Laux – legten zu fetzigen Rhythmen einen Rollator-Tanz hin, der bestenfalls zum Nachahmen, zweitbestenfalls zum gutgelaunten Mitwippen einlud.

Zum Abschluss des Programms zog mit dem Kirchenchor eine tierische Schar auf die Bühne, angefangen von Lamm und Kuh bis Bär und Frosch, vorne Weg Anita Knöpfler und Robert Buck sowie am Akkordeon Leiter Wilfried Kirner. Vor allem die Fortsetzung des Lieds für Neuaulendorfer über den Wunsch nach einem „Biachle, wo alles dinna stoad, wia in Auledorf en Auledorfer duad“ fand in der Halle hellen Anklang.