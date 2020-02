Aulendorfer Fasnet soll Spaß für alle sein

Der Behindertenbeauftragte der Stadt Aulendorf und die Aulendorfer Narrenzunft wollen die Ortsfasnet barrierefreier machen. Erstmal gibt es deshalb Angebote, die sich speziell an Menschen mit Behinderung richten, um ihnen eine Teilhabe am Aulendorfer Fasnetsspaß besser zu ermöglichen.

Für blinde Narren gibt es alle aktuellen Zunftinfos zur Maskenbeschwörung am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr am Hexeneck und zu den Gastgruppen beim sonntäglichen Springen ab 14 Uhr in einem Blindenschriftheft. Zudem gibt es die Aulendorfer Fasenets-Grundinformationen zu Geschichte, Figuren und Fasenetsablauf in einem zweiten Heft. Beides ist ab sofort kostenlos bestellbar per Email bei behindertenbeauftragter@aulendorf.de und telefonisch unter 07525/934 136.

Für Rollstuhlfahrer wird beim Umzug am Sonntag der Platz gegenüber dem Schloss bei der Straßeneinmündung freigehalten. Bereits zur Maskenbeschwörung am Hexeneck sollen sie vor der Fleischerei Huber, zum guten Überblick über das Geschehen, einen leicht erhöhten Platz haben.

Für hörbehinderte Narren übersetzen zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen die Ansagen bei der Maskenbeschwörung sowie am Umzugssonntag auf der Tribüne auf dem „Alten Rathausplatz“.