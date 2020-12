Aulendorfer Familientreff mit neuer Leitung

Seit zwei Jahren gibt es den Familientreff im Hofgarten-Treff in Aulendorf, der in der Trägerschaft der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Kooperation mit der Stadt Aulendorf liegt. Seit November ist Elisabeth Heiß als neue Mitarbeiterin im Familientreff tätig, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas. Nach einer Einarbeitungszeit übernimmt sie ab Januar die Leitung des Treffs.

Bisher war Elisabeth Heiß als heilpädagogische Fachberatung in Baienfurt tätig, wo sie bereits Netzwerke für Familien und Kitas aufgebaut hat. Heiß kenne die Gegebenheiten vor Ort sehr gut, heißt es in dem Schreiben. Sie wohnt in Aulendorf, hat bereits mit verschiedenen Netzwerkpartnern zusammengearbeitet und sich selbst schon mit Angeboten für Kinder im Hofgarten-Treff engagiert.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, so kann ich das gesellschaftliche Leben in Aulendorf ein Stück weit mitgestalten. Mir ist es wichtig, Menschen in Kontakt und Austausch zu bringen, denn wir sehen gerade in Zeiten von Corona, wie wichtig für uns alle soziale Netzwerke sind“, sagt sie.

In der Vergangenheit sei das Programm des Familientreffs kontinuierlich erweitert worden. „Unsere Angebote sind für alle Bürger der Stadt Aulendorf“, betont Elisabeth Heiß und verweist auf die Vielseitigkeit der Kursangebote. Fest verankert sind mittlerweile Kurse zur Sprach- und Gesundheitsförderung, Eltern-Kind-Gruppen sowie Erwachsenenbildung in Form von Vorträgen zu unterschiedlichen Themen. Auch Angebote mit Kooperationspartnern wird es weiterhin geben.

Darüber hinaus werden Räume im Hofgarten-Treff zur Verfügung gestellt, in denen Privatpersonen, Gruppen, Vereine und andere Organisationen Aktivitäten anbieten können. „Wir freuen uns, wenn viele Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen und ihre Ideen einbringen“, so Heiß.

Zweimal im Jahr erscheint ein Programmheft des Familientreffs mit allen Angeboten – das nächste im Januar 2021. „In dem neuen Programm werden alle Kurse aufgeführt sein. Es kann allerdings sein, dass im Zuge aktueller Corona-Sicherheits- und Hygieneverordnungen nicht alle Kurse pünktlich starten können“, gibt Heiß zu bedenken.

Nach derzeitigem Stand sollen folgende Kurse im Familientreff ab Januar stattfinden: „Geburtsvorbereitung und Rückbildung“, das „Elterncafé“, „Griffbereit“, „Tandem Plus“ und das Werkstattangebot „Tüftelei“ für Kinder.

Sollten die Corona-Maßnahmen gelockert werden, dürfen dann auch wieder die Eltern-Kind-Gruppen und die Angebote vom Stadtseniorenrat stattfinden. Aktuelle Informationen zu den tatsächlichen Kursbeginnen erhalten Interessierte bei den Kursleiterinnen oder bei Elisabeth Heiß.