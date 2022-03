Aulendorfer fahren zur Großdemo nach Stuttgart

Der BUND-Aulendorf fährt zur Großdemonstration „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ am Sonntag, 13. März, in Stuttgart. Abfahrt ist um 9 Uhr auf Gleis 2 am Bahnhof Aulendorf. Wie der BUND mitteilt, rufe ein großes Bündnis zu dieser Demonstrationen für den Frieden auf. Mit dabei seien: Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Pax Christi, Brot für die Welt, Deutsche Friedensgesellschaft (DVG-VK), Netzwerk Friedenskooperative, Greenpeace, Naturfreunde, Pro Asyl, Campact und weitere Organisationen.

Die Ortsgruppe Aulendorf des BUND organsiert eine gemeinsame Zugfahrt nach Stuttgart. Um gemeinsame Ticket zu lösen, bitte kurze Nachricht an bruno.sing@bund.net . Außerdem bitten die Aulendorfer Fahnen oder Pappplakete mitzunehmen. Weitere Infos unter: www.bund.net. In Aulendorf findet am Sonntag, 13. März, von 18 bis 18.30 Uhr außerdem die dritte Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine im Schlossinnenhof statt.