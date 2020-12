Aulendorfer Betriebshof beklagt herausgerissene Schneepfähle

In den vergangenen Wochen hat der städtische Betriebshof von Aulendorf an zahlreichen Gemeindeverbindungswegen und Zufahrtswegen zu Wohnplätzen und Weilern Schneepfähle zur Markierung für den Winterdienst angebracht. Bei starken Schneefällen sind diese Pfähle oftmals für den Räumdienst die einzige Orientierung, um sicher Schnee räumen zu können. Laut einer Mitteilung des städtischen Betriebshofs wird immer wieder festgestellt, dass mehrere dieser Pfähle herausgerissen werden und deshalb zeitaufwendig nachgesetzt werden müssen. Die Folge sei, dass es für den städtischen Betriebshof sowie die beauftragten Firmen beim Räumen und Streuen zu Verzögerungen komme, da der Weg mühsamer gefunden werden muss. Besonders ärgerlich sei, dass Pfähle zerbrochen oder gar gestohlen werden. Sollte in diesem Zusammenhang jemand ertappt werden, wird er angezeigt.