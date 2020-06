Aulendorfer beteiligen sich an „Night of Light“

Die Corona-Krise trifft Künstler, Veranstalter und Veranstaltungstechniker in einem besonders harten Maß. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, hat die Essener LK AG zur „Night of Light“ aufgerufen und damit mittlerweile deutschlandweit Mitstreiter gewonnen.

Bei der „Night of Light“ werden Veranstaltungsorte in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni rot beleuchtet, um damit ein Signal für alle Kulturschaffenden zu setzen. In Aulendorf sind nach Angaben von Flo Angele die Veranstalter Oliver und Daniel Jöchle vom Irreal, Sebastian Engel vom Gewölbe 15, die Veranstaltungstechniker Carsten und Henri Hoffmann von Hoffmann Event Design und Stefan Weinfurter und Oliver Selzle von Audio Concept mit von der Partie. Auch Angele von der Spielerei beteiligt sich an der Aktion.