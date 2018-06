Aulendorfer Basar bietet Kinderkleider

Die Ausgabe der Helfer- und Verkäufernummern für den 19. Kinder- und Jugendkleiderbasar in Aulendorf startet am Montag, 28. Oktober. Der Basar findet am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Stadthalle in Aulendorf statt.

Der Kindergartenförderverein Aulendorf verkauft dort Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 180, Umstandsmode, Schuhe und Babyzubehör wie Kinderwagen oder Autositze. Auch Spielzeug, Spiele und Kinderfahrzeuge sowie Freizeit -, Fasnets- und Sportartikel sind dort zu finden. Zum Verkauf einreichen können Verkäufer ihre Waren am Freitag, 9. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr. Die Rückgabe nicht verkaufter Artikel erfolgt am Samstag, 10. Oktober, zwischen 17.30 und 18 Uhr. Auskunft und Helfernummern gibt es ab Montag, 28. Oktober, unter folgenden Mobiltelefonnummern: 0176/72494096 und 0152/53818070 (nur bis 18 Uhr).