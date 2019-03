Aulendorfer Band gewinnt „Närrischen Ohrwurm“

Die Band „EMB² & Die Aulendorfer“ haben den „Närrischen Ohrwurm 2019“ gewonnen. Wie der veranstaltende SWR mitteilt, belegt die heimische Band den ersten Platz beim Fastnachtshit-Wettbewerb des SWR Fernsehens.

Ingesamt acht Kandidaten standen am Fastnachtssonntag ab 16 Uhr zur Wahl des „Närrischen Ohrwurms 2019“. Gesiegt haben am Ende der zweistündigen Live-Sendung, die von Sonja Faber-Schrecklein moderiert wurde, „EMB² & Die Aulendorfer“ mit ihrem Song „Aulendorf zur Fasnetzeit“, heißt es in der Pressemitteilung. Auf Platz zwei landeten „Die Kellerspatzen und Freunde“ aus Engen und Platz drei belegte „Friedel Kehrer - a Bronnweiler Weib“ aus Reutlingen-Bronnweiler. Voraussetzung für die Teilnahme seien auch bei der 12. Ausgabe des „Närrischen Ohrwurms“ eingängige, fastnächtliche und handgemachte Stücke gewesen – Coversongs waren ausgeschlossen. In der Abstimmungspause gab es ein Wiedersehen mit den Vorjahressiegern, der „Peng Gang“ aus Lauchringen und ihrem Hit „Salli, Salli“.

Promi-Jury entschied erstmals mit

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Närrischen Ohrwurms“ durfte die Promi-Jury die närrischen Hits nicht nur fachkundig kommentieren, sondern auch bewerten, geht aus der Pressemeldung hervor. Sängerin und Musikerin Alexandra Hofmann, Musiker und Comedian Sven Hieronymus und Sänger und Entertainer Hansy Vogt hätten jeweils Punkte vergeben und die Vorauswahl für das Publikum getroffen. Von den acht Bands, die am Wettbewerb teilnahmen, kamen die fünf Fastnachtsmusikanten mit den meisten Punkten in die Endrunde, in der dann das Publikums gefragt war. Via TED stimmten die Gäste in der Stadthalle Singen und die Fernsehzuschauer Zuhause ab. Die Preise für die Sieger sind ein professionell hergestelltes Musikvideo, eine CD-Produktion in den Tonstudios des SWR und ein Profi-Fotoshooting.