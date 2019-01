Aulendorfer Bahnhofs-WC wird täglich 30 Mal benutzt

Die Bahnhofstoilette in Aulendorf suchen täglich im Schnitt rund 30 Menschen auf. Das hat eine Hochrechnung der Stadt Aulendorf anhand der bisherigen Einnahmen ergeben. „Der Bedarf ist also da“, stellte Bürgermeister Matthias Burth jüngst in einer Gemeinderatssitzung fest – war da aber noch von 100 WC-Besuchern ausgegangen. Ein Zahlendreher, den er später korrigierte.

Die Stadt hatte das Bahnhofs-WC im September in ein kleines Gebäude neben der Bahnhofsmission eingebaut, nachdem es jahrelang keine öffentliche Toilette am Bahnhof gab und sich Stadt und Bahn über die Zuständigkeit uneinig waren. Die Bahn verwies auf ihre Toiletten in den Zügen, stellte der Stadt aber das Gebäude zur Verfügung. Gekostet hat die Toilettenanlage samt Einbau rund 132 000 Euro.

Die Nutzung der Toilette kostet 50 Cent. Die Stadt rechnet damit, dass sie jährlich rund 9000 Euro für Reinigung und Wartung aufbringen muss. Wenn die Bahnfahrer die Toilette weiter so fleißig nutzen, könnte das WC der Stadt jährlich also rund 5475 Euro einbringen.

Fünf „Nette Toiletten“ bleiben

Seit 2015 gibt es in Aulendorf die Aktion „Nette Toilette“, bei der Gaststätten, Bäckereien und Geschäfte ihre Toiletten der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und dafür von der Stadt 35 Euro im Monat als Aufwandsentschädigung bekommen. Die Aktion wurde ins Leben gerufen, weil Aulendorf eben keine Bahnhofstoilette und die einzige öffentliche Toilette im Schloss begrenzte Öffnungszeiten hatte. In Bahnhofsnähe machten die Bar Irreal und der Totto-Lotto-Laden in der Bachstraße sowie der Rewe-Einkaufsmarkt mit, in der Hauptstraße zudem das Eiscafé gegenüber des Schlosses, die Bäckerei Leser und der Wohnpark St. Vinzenz beim Mammutspielplatz.

Ursprünglich hatte die Stadt überlegt, nach der Eröffnung des Bahnhofs-WCs nur die „Netten Toiletten“ in der Innenstadt aufrecht zu erhalten. Zum neuen Jahr hat nun allerdings nur der Rewe-Markt seine „Nette Toilette“ für die Allgemeinheit geschlossen, die Stadt löste die Vereinbarung auf. Alle anderen „Netten Toiletten“ bleiben bestehen. „Wir sind froh, dass die Cafés und Geschäfte trotzdem noch mitmachen. Es wäre schade gewesen, wenn von der Aktion nur noch zwei übrig geblieben wären“, erklärt Tanja Nolte. Die Entschädigung, die die Stadt für die „Netten Toiletten“ bezahlt, fällt künftig allerdings mit zehn Euro pro Monat deutlich niedriger aus.