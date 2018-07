Aulendorfer Bahnhof zu gefährlich für die Helfer

Die Jugendfeuerwehr Aulendorf hat bereits zum 16. Mal ihre Stadtputzede veranstaltet. 30 Helfer beteiligten sich an dieser freiwilligen Aktion. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren konnte ein Rückgang an wahllos weggeworfenem Müll verzeichnet werden, heißt es in einer Mitteilung.

Gegen 9 Uhr in der Früh wurden die Gespanne besetzt, um die zuvor abgesprochenen Routen abzufahren. Neben Verpackungen, Kartonagen oder unzähligen Glasflaschen mussten die freiwilligen Helfer auch Farbeimer, ein Sofa oder eine Stereoanlage entsorgen. Eine Gruppe staunte nicht schlecht, als in einer Tüte aus Dubai teure Pralinen sowie eine Nachbildung aus Glas des Burj-Al-Arab-Turmes entdeckt wurden. Ebenfalls für Lacher sorgte eine Holzfigur, die in einem Waldstück gefunden wurde.

Der Bereich um den Aulendorfer Bahnhof sowie die Waldseer Straße sind weiterhin Problemstellen. Hier mussten die Nachwuchskräfte und Betreuer den Einsatz abbrechen, da die Verletzungsgefahr durch Glasscherben und andere Gegenstände schlicht zu hoch war.

Als am Nachmittag Regen aufzog, wurde zügig der örtliche Betriebshof angefahren um den gesammelten Müll zu sortieren. Im Anschluss wurden alle Traktoren und Anhänger gereinigt. Einen gemütlichen Ausklang fand die Stadtputzede beim Grillfest der Abteilung Stadt.