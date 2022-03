Aulendorfer Ausschuss berät über Außenanlage des Kindergartens Wirbelwind

Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Aulendorfer Gemeinderats trifft sich am Mittwoch, 9. März, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Stadthalle Aulendorf. Auf der Tagesordnung stehen sieben Baugesuche, darunter der Neubau einer Rettungswache mit drei Garagen und Stellplätzen im Spitalweg in Aulendorf und der Neubau eines Dorflädeles in Tannhausen in der Tannhauser Straße.

Zudem berät das Gremium über den Umbau und die Erweiterung einer Werkstatt zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten im Sandweg in Aulendorf. Des Weiteren beschäftigt sich der Ausschuss mit der Auftragsvergabe für die Erneuerung der mobilen Trennwände im Schulzentrum und mit der Vergabe von Landschaftsbauarbeiten für den Kindergarten Wirbelwind.

Wer als Besucher als der Sitzung teilnehmen möchte, braucht keinen Geimpft-, Getestet- oder Genesenennachweis mehr vorzuzeigen. Das teilte auf SZ-Nachfrage Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma mit.