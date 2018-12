Aulendorfer Alphornbläser gibt Jubiläumskonzert

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres laden die Aulendorfer Alphornbläser am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr zum Jubiläumskonzert in die Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf ein. Dazu konnten die Alphornbläser das Hornensemble „Cornissimo“ aus Bad Saulgau unter der Leitung von Musikdirektor Stefan Leja gewinnen. Das hohe musikalische Niveau und die Vielseitigkeit machen das Ensemble zu einem begehrten Gast, heißt es in der Ankündigung. Die Rottumtaler Alphornbläser, Hubert Wiest und Hubert Schiele, werden das neue Vogelhorn, ein in eckiger Bauweise gefertigtes Alphorn aus Holz, im Duo musikalisch vorstellen. Die drei vielseitigen Horngruppen werden miteinander und nacheinander für stilvolle Klangerlebnisse in St. Martin sorgen. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter