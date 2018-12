Aulendorfer Adventstage trotzen dem Regen

Am Wochenende fanden im Radhof die beliebten Aulendorfer Adventstage statt. Der Förderverein Rot-Weiß-Rad, der die Veranstaltung zum neunten Mal organisierte, hatte nicht nur für eine stimmungsvolle, vorweihnachtliche Atmosphäre gesorgt, sondern vor allem für ein vielfältiges Rahmenprogramm für Jung und Alt.

„Das ist das Besondere an diesem Adventswochenende, dass Kindergärten, Schulen und örtliche Vereine durch ihr Mitmachen beim Programm ein gemeinsames Podest bilden. Wir können nur hoffen, dass deren Motivation noch lange anhält“, erläuterte der Vereinsvorsitzende, Hartmut Sczech. Für ihr Engagement bekämen die Kindergärten und Schulen im Gegenzug als Belohnung ein „Verkaufs-Hüttle“ gestellt. So war dann auch das Angebot überwiegend einheimisch geprägt und reichte von bestrickten Kleiderbügeln über Weihnachtsgebäck aus Mutters Backstube bis zu selbstgebastelten Kerzenleuchtern. Während am frühen Samstagmittag die Alphornbläsergruppe die Adventstage musikalisch eröffnete, erzählte in der Ritterstube das Aulendorfer Urgestein Klaus Wekenmann mit sanfter Stimme vom Floh, der das Jesuskind kitzelte. Draußen bedankte sich Bürgermeister Matthias Burth beim Verein Rot-Weiß-Rad für die Ausrichtung der Adventstage. Sein Gesprächspartner Sczech berichtete von exakt 30 000 Euro, die in den letzten Jahren vom Förderverein in verschiedene Projekte geflossen sind. Heuer stand keine Spendenaktion auf dem Plan, da das Projekt, das der Verein ins Auge gefasst hatte, noch nicht ganz spruchreif ist.

Spruchreif dagegen war die Übergabe von 500 Euro aus der Aktion „Aulendorfer für Aulendorf“. Diesen Betrag, aus Spendenkassen der Aulendorfer Geschäfte bekommt heuer die Grundschule Aulendorf. Rektor Oliver Trzeciok nahm den Scheck dankbar in Empfang und wurde sogleich als Glücksfee bei der HGV-Verlosung, Teil 1, verpflichtet. Nach dem Auftritt des Marinechors folgte die mit Hochspannung erwartete Endauslosung des Hauptgewinnes, einem i-Phone. Insgesamt wurden Gewinne im Wert von 2500 Euro ausgelost, allesamt von örtlichen Geschäftsleuten gespendet. Sängerbund und Doppelquartett, die Schussentäler Schalmeien und zum Abschluss die Band Unplaqued Prochecked spielten bis in den Abend.

Am Sonntag, dem Kinder- und Familientag, gehörte die Bühne dann den Kindern und Jugendlichen. Kindergärten, Grundschulklassen, die Schule am Schlosspark, das Gymnasium und Jungmusiker der Vereine brachten ihre Fans mit. Trotz des mittlerweile heftigen Regens waren viele Familien vor Ort und fieberten mit, um den Akteuren dann den wohlverdienten Beifall zu spenden. Wer sich zwischendurch aufwärmen wollte, besuchte Solisatt, wo der Sozialladen neben Kaffee und Kuchen auch fair gehandelte Weihnachtsgeschenke im Angebot hatte.

Nach der Luftballonausgabe und der Kindertombola setzte der Nikolaus den Schlusspunkt unter den nasskalten Nachmittag. Er kam stilecht mit Mitra und Bischofsstab. Er beschenkte alle Kinder, die bei Tombola und Luftballonstart kein Losglück hatten. „Es ist uns ein Anliegen, dass wirklich alle Kinder ein kleines Geschenk bekommen“, erklärte Organisator Szcech. Wieder einmal haben die Aulendorfer bewiesen, was mit Eigeninitiative, Engagement und guter Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Firmen, Banken und Vereinen möglich ist – Adventstage mit einem kulturellen Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann.