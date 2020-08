Aulendorfer Abiturienten feiern Ende ihrer Schulzeit

Ein „richtiger“ Abiball sei in diesem Schuljahr nicht möglich gewesen, schreibt das Gymnasium Aulendorf, aber die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 hätten aus den widrigen Umständen das Beste gemacht.

Unter dem Motto „AbiDemie 2020 - Mit Abstand die Besten“ feierten 14 junge Frauen und Männer gemeinsam mit ihren Familien und den Lehrern die erfolgreich absolvierten Prüfungen auf dem Schulhof.

Theresa Hensler und Alina Siebert wurden für ihre Notendurchschnitte von 1,3 beziehungsweise 2,0 mit einem Preis beziehungsweise einer Belobigung geehrt. Für ihr langjähriges Engagement als Schülersprecher in der Schüler-Mitverantwortung (SMV) des Gymnasiums wurden Meike Schöpfer und Samuel Boockmann mit dem SMV-Sonderpreis geehrt, Julia Schelke erhielt einen Sonderpreis für die Organisation des Schulabschlusses. Schulleiterin Silke Hubig blickte laut Pressebericht zufrieden auf die zurückliegende Zeit zurück. In ihrer Rede thematisierte sie den Wert von Bildung und die Freude am lebenslangen Lernen. Für die Zukunft wünschte sie den Absolventen alles Gute und fand bei der Übergabe der Abitur-Zeugnisse für jeden persönliche und wohlwollende Worte.

Als Elternvertreterin ließ Antje Preuß in einer Rede die vergangenen acht Jahre Revue passieren, erinnerte an Kennenlerntage, Klassen- und Studienfahrten, aber auch den Frankreich- und Irlandaustausch und das Engagement der Klasse an vielen Aulendorfer Festen.

Auch die Absolventen nutzten die Gelegenheit, sich bei den Lehrern mit einer kleinen Schultüte zu bedanken, die mit Nützlichem für den Schulalltag gefüllt war, wie zum Beispiel Rotstiften, Traubenzucker, Kreide und Beruhigungstee.

Folgende Schüler haben das Abitur am Gymnasium Aulendorf erfolgreich bestanden:

Samuel Boockmann, Sophie Brockmann, Theresa Hensler, Kristian Kashnjeti, Dennis Kösler, Kathrin Lehmann, Adam Leppert, Alina Nold, Felix Preuß, Tabea Rothenhäusler, Julia Schelke, Meike Schöpfer, Alina Siebert und Stefanie Wagner.