Aulendorf will Ferienbetreuung anbieten

Schulen, Kindergärten und Kitas sollen voraussichtlich bis Ende Juni wieder vollständig geöffnet werden können. Das Naturstrandbad Steegersee öffnet am Samstag seine Pforten und auch viele andere Freizeitangebote stehen Kinder und Jugendliche inzwischen wieder zur Verfügung.

Doch wie sieht es zu Corona-Zeiten in diesem Jahr eigentlich in Bezug auf den alljährlichen „Kinderferienspaß“ und den damit verbundenen Freizeit-und Betreuungsangeboten in und um Aulendorf aus.

Die Stadt möchte laut einer Mitteilung auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem „Haus Nazareth“, dem Träger der offenen Jugend- und Sozialarbeit, das alljährliche Ferienprogramm mit Unterstützung vieler Vereine, Einrichtungen und weiteren Veranstaltern wenn irgend möglich durchführen, zumal viele Kinder seit etlichen Wochen keinen Kindergarten, die Schule oder anderweitige Freizeitangebote besuchen konnten.

Es sei angedacht, in den beiden Woche eine ganztägige Ferienzeitbetreuung sowie darüber hinaus eine zusätzliche halbtägige Betreuungsform in der vierten und fünften Woche der Sommerferien anzubieten. Ferner seien für die Zeit vom 17. August bis zum 11. September die Tagesangebote der Vereine und Institutionen geplant. Für die Umsetzung müssten jedoch die aktuellen coronabedingten Vorgaben zu Hygiene und Abstand eingehalten werden. Deshalb sei die Stadtverwaltung mithin in diesen Tagen damit beschäftigt, zu prüfen, welche Angebote trotz der Corona-Einschränkungen umsetzbar sind.

„Ich denke, insgesamt werden hierbei keine tiefgreifenden Veränderungen in den Inhalten und Angeboten des Ferienprogramms vorgenommen werden“, sagt Sieglinde Koch, Sachbearbeiterin und für die Anmeldung zuständige Kontaktperson des „Kinderferienspaßes“. Die Abstands- und Hygieneregeln seien mittlerweile selbst für die Kleinen weitreichend bekannt und teils sogar schon verinnerlicht, fügt sie hinzu. Gewiss werde manchmal die Anzahl der Teilnehmer für die einzelnen Angebote reduzieren müssen, aber wichtig sei, dass überhaupt etwas für die Kinder geboten werde.

Zu berücksichtigen sei außerdem für die Planung der wochenweise buchbaren Betreuung, ob es in den Sommerferien eine Notbetreuung an den Schulen geben werde, so Koch. Denn dann würden die Betreuer des „Hauses Nazareth“ dort gebraucht. In solch einem Fall wäre eine zusätzliche Ferienbetreuung für manche Eltern auch gar nicht mehr notwendig, ist sich Koch sicher. „Schade wäre es aber allemal für die Kinder, eine Notbetreuung kann einer eigens ausgedachten Ferienzeitbetreuung nun einmal sicher nicht das Wasser reichen“, fügt sie hinzu. Dies sei aber noch nicht entschieden. Eine Entscheidung sei frühestens nach den Pfingstferien zu erwarten.

Unabhängig von der Ferienzeitbetreuung könnten jedoch die Tagesangebote der jeweiligen Vereine und Institutionen in jedem Fall stattfinden. Die Planung derer hänge wiederum von der für den 15. Juni angekündigten „Corona-Verordnung zu Angeboten der Kinder- und Jugend- sowie Sozialarbeit“ ab, ob und in welchem Umfang der „Kinderferienspaß“ auch in diesem Jahr veranstaltet werden könne. ES seien zwar noch nicht alle Wege gänzlich geebnet für einen „Aulendorfer Kinderferienspaß 2020“ und die damit verbundene Ferienzeitbetreuung, aber die Stadtverwaltung gibt sich dennoch zuversichtlich: „Dadurch, dass hierfür eine Extra-Verordnung angekündigt wurde, gehen wir stark davon aus, dass das Programm auch in diesem Jahr stattfinden kann, in welcher Form auch immer“, erklärt Koch und ergänzt lachend: „Zu hoffen bliebe dann, dass uns zur Anmeldung nicht ein Sturm von Eltern „ausgehungerter“ Kinder überrollt und die Schlange aufgrund des Abstandsgebots bis zum Bahnhof reicht.“

Programm in den Sommerferien:

Woche 1 und 2 (3. August bis 14. August): Ferienzeitbetreuung: Diese wird hauptverantwortlich von den Mitarbeitern des „Hauses Nazareth“ und deren Betreuerteam als Ganztagesbetreuung zwischen 7 Uhr bis 16 Uhr angeboten und ist nur wochenweise buchbar.

Woche 3 bis Ferienende (17. August bis 11. September): Tagesangebote: Diese werden von verschiedenen Vereinen, Organisationen, Betrieben oder auch Privatpersonen durchgeführt. Das Tagesangebot beginnt und endet jeweils beim Anbieter und muss tageweise gebucht werden.

Woche 4 und 5 (24. August bis 4. September): Ferienzeitbetreuung: Diese wird hauptverantwortlich von den Mitarbeitern des „Hauses Nazareth“ und deren Betreuerteam als Halbtagesbetreuung zwischen 7.30 Uhr bis 13 Uhr angeboten und ist nur wochenweise buchbar.