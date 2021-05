Aulendorf will ein klimaneutrales Neubaugebiet entwickeln

Das System Wärmepumpe

Wärmepumpen nutzen die in der Erde, im Grundwasser oder in der Umgebungsluft gespeicherte Sonnenwärme und geben diese an einen Heizkreislauf oder das Warmwasser ab. Als am effizientesten gelten Erdwärmepumpen, da das Erdreich im Gegensatz zur Außenluft auch im Winter relativ konstante Temperaturen aufweist.

Wärmepumpenheizungen eignen sich besonders für energieeffiziente Neubauten, die optimal gedämmt sind und über eine Wärmeverteilung auf niedrigem Temperaturniveau verfügen, etwa eine Fußboden- oder Wandflächenheizung. Bei der Nutzung der Erdwärme fallen durch die Erdbohrungen hohe Anschaffungskosten an, die Wärmepumpen-Technologie gilt jedoch als relativ wartungsarm. Außerdem eignet sich die Erdwärmetechnik auch zum Kühlen der Wohnräume im Sommer. (pau, Quelle: Energieagentur Ravensburg)