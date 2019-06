Aulendorf will bei der Stadtentwicklung aus den Erfahrungen anderer lernen

Trotz brütender Hitze laufen die Arbeiten an der B 31-neu weiter auf Hochtouren. Seit dieser Woche wird an einigen Stellen die erste Asphaltschicht eingebaut. Die Ortsumfahrung nimmt also Formen an, ein Teil der Strecke könnte Stand jetzt sogar schon im Juni 2020 freigegeben werden, was im Gemeinderat aber auch Kritik auslöste. Auf die Stadt kommen definitiv Mehrkosten in Millionenhöhe zu. Das hat Andreas Irngartinger, Bereichsleiter bei der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), die den Bau der Straße koordiniert, ...