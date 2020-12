Aulendorf will Auswahl eines Ehrenamts erleichtern

Zum Tag des Ehrenamts am Samstag, 5. Dezember bietet die Stadt Aulendorf vom 4. bis zum 6. Dezember auf ihrer Homepage eine digitale Lesung von Brigitte Heidebrecht in Form von zwei kurzen Videos an. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Aulendorf hervor.

Die Bereitschaft, sich ohne Gegenleistung für andere zu engagieren, sei ein wichtiger Grundpfeiler für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, heißt es in dem Schreiben. Tatsächlich können Gemeinden, Vereine und karitative Einrichtungen nur mithilfe von ehrenamtlich Tätigen ihre Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen. Ehrenamtliche Arbeit garantiere den Schutz und die Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen und fördert Solidarität und Gemeinsinn innerhalb der Gesellschaft.

In Baden-Württemberg engagiert sich fast jeder Zweite über zehn Jahren ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen. Auch in Aulendorf habe das vielfältige ehrenamtliche Engagement, wie es in der Mitteilung weiter heißt, lange Tradition. Mit dem Start einer neuen Rubrik „Ehrenamt der Woche“ nach der Weihnachtspause möchte das Netzwerk Ehrenamt Aulendorf regelmäßig Vereine, Institutionen und Organisationen und ihre ehrenamtliche Arbeit mit einem Kurzporträt vorstellen. Entsprechende Informationen wurden von der Stadt bereits verschickt, oder können noch bei der Ehrenamtsbeauftragten Cornelia Glaser angefragt werden (E-Mail: cornelia.glaser@aulendorf.de).

Am Ehrenamt interessierte Personen können laut Pressemitteilung künftig auf der Homepage der Stadt Aulendorf unter dem Menüpunkt „Leben und Freizeit/Ehrenamtliches Engagement“ einen Orientierungs- und einen Fragebogen downloaden, die die Wahl einer geeigneten ehrenamtlichen Tätigkeit erleichtern sollen.

Dort wird auch die digitale Lesung von Brigitte Heidebrecht in Form von zwei kurzen Videos zu finden sein. In „Fernreise daheim. Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten“ beleuchte die Autorin, die seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätig ist, in episodischen Geschichten mit Empathie und Humor das Ankommen von Geflüchteten in unserer Gesellschaft, so das Schreiben der Stadt.