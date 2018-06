Aulendorf verkauft Parkstraße für 3,3 Millionen

Die Aulendorfer Parkstraße hat einen Käufer. Für 3,3 Millionen Euro will die Stadt das Wohnbaugebiet hinter dem Schloßplatz an die Firma Brutschin Wohnbau verkaufen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung am Montagabend beauftragt, einen Kaufvertrag aufzusetzen, und er hat die Gesellschafterversammlung der VGA angewiesen, die rund 11 100 Quadratmeter große Fläche zu verkaufen – die Vermietungs- und Grundstücksgesellschaft (VGA) ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt und Eigentümerin des Geländes.

Wählen konnte der Rat zwischen drei Bietern und vier Varianten, wovon eine stark von den im Bebauungsplan festgelegten Vorgaben abwich. Die Bieter hatten ihre Konzepte in der Septembersitzung des Gemeinderats vorgestellt (SZ berichtet). Diskutiert hat der Rat am Montagabend darüber nicht mehr öffentlich, er folgte bei einer Gegenstimme der Empfehlung der Verwaltung.

Votum für wirtschaftlichstes Angebot

Bürgermeister Matthias Burth fasste nochmal kurz die vorgelegten Angebote zusammen. Sie würden sich in den Nutzungskonzepten und der baulichen Bewertung unterscheiden, Brutschin und die Variante A der Bietergemeinschaft Reisch und GSW lägen nahe am Bebauungsplan. „Brutschin hat den Bebauungsplan 1:1 umgesetzt“, sagte Burth, und die Firma habe mit 300 Euro pro Quadratmeter das höchste Angebot gemacht. „Das ist ein wesentlicher Mitgrund für unseren Vorschlag, das Angebot der Firma Brutschin anzunehmen“, sagte Burth und verwies auch auf die Verschuldung der VGA. „Als Aufsichtsratsvorsitzender der VGA muss ich deren Verschuldung weiter herunterfahren und ein wirtschaftliches Angebot auch entsprechend nutzen.“

90 Wohnungen in vier Häusern

Damit entschied sich der Rat, wie er es bereits im Bebauungsplan vorgegeben hatte, für vier abgewinkelte, zwei- bis viergeschossig abgewinkelte Wohnblöcke mit insgesamt rund 90 Wohnungen auf 7700 Quadratmetern Wohnfläche. Die Tiefgarage mit 158 Stellplätzen wird eine Zu- und Ausfahrt im Norden der Anlage haben. Die Wohninnenhöfe sollen Sitzgelegenheiten und Spielflächen beinhalten. Jede Wohnung erhält zwei Fahrradabstellplätze. Neben Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen will Brutschin auch ein paar Penthousewohnungen für fünf Zimmer anbieten. Die Wärmeerzeugung soll über das vorhandene Nahwärmenetz erfolgen, auch Solarthermie ist vorgesehen.

Gemeinderat sieht Projekt auf gutem Weg

CDU-Stadtrat Konrad Zimmermann sprach davon, dass sich in all den Planungsjahren „wirklich Fachleute unterhalten“ hätten und mit diesem Angebot die Chance bestünde, den Plan umzusetzen. Er gehe davon aus, dass qualitativ gehobene Wohnungen entstehen werden. „Es ist ein Stück Aulendorf, das wir nur einmal bebauen. Wir alle, die wir hier sitzen, werden das Gelände nicht nochmal anders sehen“, betonte Pascal Friedrich (SPD) die Bedeutung der Bebauung der Parkstraße und sprach von einem „Ergebnis, das überzeugt“. Ein Projekt mit „Höhen und Tiefen“ nannte FWV-Rat Christof Baur die lange Planungszeit. Man habe sich viele Gedanken gemacht und nun den „Glücksfall“ bekommen, dass drei Anbieter die Ideen umsetzen wollten. Brutschin setze 1:1 um und habe das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt. Karin Halder (BUS) sagte mit Blick auf den langen Vorlauf des Projekts: „Glück hat nur der Tüchtige“. Sie sieht das Projekt „auf einem guten Weg“.

Beschluss bei einer Gegenstimme

Mit zehn Stimmen dafür und einer Gegenstimme von Oliver Jöchle (FWV) stimmte der Gemeinderat zu, das Wohngebiet „Wohnen am Stadtpark“ an die Firma Brutschin für 3,333 Millionen Euro zu verkaufen. Jöchle begründete sein Abstimmungsverhalten gegenüber der SZ damit, dass er die großen Gebäude langfristig für den falschen Weg halte. Er hätte die stark vom Bebauungsplan abweichende Variante bevorzugt, die sieben Einzelhäuser vorgesehen hatte. Zudem ziehe der hohe Preis nach sich, dass auch die entstehenden Wohnungen nur zu hohen Verkaufspreisen an den Markt kämen. Dass Problem, dass günstiger Wohnraum fehle, werde damit nicht gelöst.