Aulendorf und die Initiative Foodsharing suchen Platz für einen „Fair-Teiler“

Foodsharing ist eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Sie gibt Privatpersonen, Händlern und Produzenten die Möglichkeit, ungewollte und überproduzierte Lebensmittel kostenlos anzubieten, abzuholen und weiter zu verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Aulendorf. Weltweit landet jedes dritte produzierte Lebensmittel demnach in der Tonne. Foodsharing bietet eine Möglichkeit, dem Essen eine zweite Chance zu geben. Mittlerweile sind mehr als 38 000 engagierte Menschen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz akkreditierte Lebensmittelretter. Gemeinsam kooperiert die Initiative mit 4500 Betrieben.

Foodsharing bietet folgende Initiative für Betriebe: Alle Lebensmittel, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr verkauft werden können, aber noch genießbar sind, werden abgeholt. Im Großraum Aulendorf/Bad Waldsee gibt es zwischenzeitlich mehr als 50 ehrenamtliche Foodsaver. Die Produkte werden bislang im „Fair-Teiler“ – so heißen die Stationen, an denen das Essen dann weiterverteilt wird – Reute verteilt. Dies bedeutet für die Aulendorfer Foodsaver bislang Transportwege, die sowohl das Ehrenamt als auch das Klima unnötig belasten. Foodsaver sind ehrenamtliche Helfer, die die Lebensmittel abholen und sich um den „Fair-Teiler“ kümmern.

Mit der Teilnahme an der Foodsharing-Initiative können die Betriebe einen Beitrag gegen die Verschwendung leisten. Im Rahmen des Projekts „Aulendorf kann nachhaltig“ würde die Verwaltung gerne einen „Fair-Teiler“ in Aulendorf installieren. Am besten geeignet sind hier leerstehende Ladengeschäfte oder abschließbare, tagsüber zugängliche Garagen. Eigentümer haben keine Verantwortung für den „Fair-Teiler“. Dies übernehmen die Foodsaver.