Aulendorf und Conches feiern 60 Jahre Städtepartnerschaft

Seit 62 Jahren sind Aulendorf und Conches-en-Ouches in der französischen Normandie Partnerstädte. Ursprünglich hatte die Stadt Aulendorf das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft im Jahr 2020 begehen wollen, aber die Corona-Pandemie machte den Planungen ein schnelles Ende.

Feier des Jubiläums wurde nachgeholt

Am vergangenen Wochenende wurden die Feierlichkeiten nachgeholt, beginnend mit einem Treffen in Straßburg. Wie Teilnehmer berichten, fuhren Aulendorferinnen und Aulendorfer am Donnerstag frühmorgens nach Straßburg, um dort langjährige und gute Freunde aus der Normandie zu treffen und sie ins Oberschwäbische zu holen.

Gemeinsam besuchte die deutsch-französische Gruppe in Straßburg das Europaparlament. Dort stellten sich die Europaabgeordneten für die Wahlkreise in der Normandie und in Oberschwaben den Fragen der Gruppe.

Fragen an die Europaabgeordneten

Der kommende Winter mit seinen sozialen und politischen Unsicherheiten bewegte die Fragenden. Die französische Abgeordnete verwies laut Bericht auf die guten deutsch-französischen Beziehungen, die eine gemeinsame Bewältigung der Probleme erleichterten. Nach dem Essen und einer Stadtrundfahrt durch Straßburg traten die 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Reise nach Aulendorf an, wo die Feier des Partnerschaftsjubiläums fortgesetzt wurde.