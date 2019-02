Aulendorf tritt beim SWR-Wettbewerb Närrischer Ohrwurm an

Wer mitfahren will zum Auftritt der EinMannBand² in Singen, kann sich bei Andreas Herkommer anmelden unter Mobiltelefon 0171/4243007.

Insgesamt dauert das Lied „Auladorf zur Fasnetszeit“ knapp fünf Minuten, der Refrain lautet so:

„Und am abends, da juck’ mr en dr Halla rum,

da lauft a guade Musik, subber Publikum.

Mir schreiat „Ja was saisch au“ und „Eckhex hui“

so goaht’s die ganze Nacht, mir gond no lang et hoim,

so goaht’s dia ganze Nacht

ja und morga, morga da wird grad weiter gmacht.“