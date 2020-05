Aulendorf stellt IT-Fachmann ein

Die Stadtverwaltung Aulendorf hat die neu geschaffene IT-Stelle im Rathaus mit Felix Kieferle besetzt. Laut Mitteilung ist Kieferle Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration (IHK) und staatlich geprüfter Assistent für Informations- und Kommunikationstechnik.

Seine Ausbildung absolvierte er bei der Stadtverwaltung Bad Saulgau und an der Elektronikschule Tettnang. Ab 2012 war Kieferle an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen/Geislingen im Hochschulrechenzentrum tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt lag dabei auf dem Aufbau und der Administration des integrierten Clientmanagements. Doch auch die medientechnische Ausstattung der Hörsäle und die Betreuung von Podiumsdiskussionen als Tontechniker gehörten zu seinem Aufgabengebiet. Danach wechselte Felix Kieferle zur Landesoberbehörde IT Baden Württemberg in Stuttgart und war dort ebenfalls im Ressort Clientmanagement beschäftigt. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckte sich auf sämtliche Arbeitsplätze der diversen Landesministerien und der Polizei. Wieder zurück in der oberschwäbischen Heimat, will Kieferle die gesammelten Erfahrungen bei der Stadtverwaltung Aulendorf einbringen. Er soll sich um den Ausbau der vorhandenen IT-Infrastruktur kümmern.