Aulendorf startet mit eigener Schnelltest-Station

Die Stadt Aulendorf startet in der kommenden Woche mit einem Corona-Schnelltestzentrum. Die Stadtverwaltung informiert nun über Details und darüber, wer berechtigt ist, sich dort testen zu lassen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Zur Testung berechtigt sind unter anderem Beschäftigte in Schulen und Kitas, pflegende Angehörige, Busfahrer, Polizisten, Schüler und Eltern. Die berechtigten Personen können sich ab Donnerstag, 18. März, im Foyer zwischen Stadthalle und Grundschulsporthalle in Aulendorf kostenlos testen lassen. Das ergänzende kommunale Testangebot richte sich, so teilt die Stadt mit, vorrangig an Personen, die bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Testverordnung hatten und keine Symptome haben.

Die Tests finden jeweils donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer statt. Durchgeführt werden die Tests von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRK Aulendorf. Voraussetzung für den Schnelltest ist eine telefonische Anmeldung beim Hauptamt der Stadt Aulendorf unter Telefon 07525/934106.

Testwillige müssen zum vereinbarten Testtermin einen Ausweis (Personalausweis oder Führerschein) mitbringen, Minderjährige die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Mit dem POC-Schnelltest steht nach 15 Minuten ein Ergebnis fest. „Wer positiv getestet wird, muss sich in Quarantäne begeben und beim Hausarzt einen Termin für einen PCR-Test machen“, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

An diese Personen richtet sich das Angebot

Die Stadt Aulendorf richtet sich mit dem Angebot an folgende Personengruppen:

in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen (zum Beispiel pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht)

Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben (zum Beispiel mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamt/-innen, Gerichtsvollzieher/-innen, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im ÖPNV, Beschäftigte in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften)

Schülerinnen, Schüler und Eltern

Auch Personen, die in Schulen oder Kindertageseinrichtungen tätig sind, können sich bei Bedarf testen lassen.