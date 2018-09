Aulendorf spart mit LED-Technik Geld und Strom

Die Stadt Aulendorf rüstet ihre Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED-Technik um. Seit 2012 wurden bereits 475 Leuchten ausgetauscht. Im kommenden Jahr sollen von den verbliebenen 700 Leuchten weitere rund 350 auf LED-Technik umgestellt werden. Die Kosten für die energetische Sanierung betragen 247000 Euro. Sie Stadt will Fördergelder aus einem Bundesprogramm des Umweltministeriums für rund 25 Prozent der Gesamtkosten beantragen. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu.

Wie in der Sitzung deutlich wurde, konnte die Stadt Aulendorf den Stromverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich senken – und das, obwohl die Anzahl der „Lichtpunkte“ gleichzeitig gestiegen sei. Denn bei der Erschließung von Neubaugebieten und Straßenzügen werde die Beleuchtung grundsätzlich bereits in LED-Technik ausgeführt. So lag der Stromverbrauch im Jahr 2010 mit 1490 Leuchten noch bei 453 Kilowattstunden pro Jahr. 2017 ist der Verbrauch mit bereits 1629 Leuchten auf 324 Kilowattstunden pro Jahr gesunken. Mit der für 2019 geplanten LED-Umrüstung der rund 350 Leuchten werden nach Angaben der Verwaltung weitere 155 Kilowattstunden pro Jahr und damit rund 100 000 Euro eingespart.

Die restlichen zum LED-Austausch verbleibenden 350 Leuchten sind nach Angaben der Stadtverwaltung in den Wohnbaugebieten im Außenbereich vorhanden – in Zollenreute, Tannhausen, Steinenbach sowie beim Radweg Aulendorf-Steinenbach-Blönried.

Hintergrund der LED-Umrüstung sind Vorgaben der Europäischen Kommission. Demnach dürfen seit 13. April 2015 Quecksilberdampflampen (HQL) und Natriumniederdrucklampen wegen ihrer schlechten Energiebilanz und zur Reduzierung der Schadstoffbelastung nicht mehr in Umlauf gebracht werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. HQL-Bestandslampen dürften jedoch noch weiter betrieben werden. Mit dem Verbot sollen laut Verwaltung vor allem der Stromverbrauch reduziert und die CO2-Emission gesenkt werden.