Aulendorf soll weiter wachsen

Lisa Maier, Larius Kieninger und Jonas Löffler aus Sigmaringen hat es nach dem Abi in die weite Welt verschlagen – für ein Filmprojekt kommen sie nun wieder zurück in ihre Heimat. Die drei Kulturschaffenden haben die Produktionsfirma Wald&Wiese Filmproduktion in Form eines gemeinnützigen Kulturvereins mit Sitz in Sigmaringen gegründet und wollen mit einem vielversprechenden Projekt unter dem Arbeitstitel „Terra Nullius“ (lateinisch: Land, das niemandem gehört) bekannt werden.