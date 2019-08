Aulendorf soll schöner werden: So läuft es mit dem Sanierungsprogramm Stadtkern II

Was ist Stadtkern II?

Mit Stadtkern II hat die Stadt Aulendorf ein Gebiet festgelegt, in das in den kommenden Jahren in die Stadtgestaltung und Modernisierung von Gebäuden investiert werden soll. Dabei geht es um mögliche städtische Projekte, etwa bessere Fußwegverbindungen vom Bahnhof in die Innenstadt zu schaffen oder am Schlossplatz, Reithof und in der nördlichen Hauptstraße gestalterisch tätig zu werden.

Mit Stadtkern II will die Stadt aber explizit auch Privateigentümer motivieren, ihre Häuser beispielsweise energetisch zu sanieren, sei es durch neue Fenster, eine Dämmung oder ein neues Dach. Dabei werden private Hauseigentümer finanziell unterstützt, wenn ihre Projekte den Förderkriterien entsprechen. Zwischen 5000 und maximal 75 000 Euro liegt der mögliche Zuschuss. Auch ein Abbruch wird unter Umständen gefördert.

Insgesamt stehen für Projekte im Sanierungsgebiet Stadtkern II knapp 1,17 Millionen Euro zur Verfügung. 60 Prozent (700 000 Euro) kommen dabei von Bund und Land aus einem Fördertopf für Städtebau, 40 Prozent stellt die Stadt selbst bereit.

Weitere Informationen bekommen Hausbesitzer bei Stadtkämmerer Dirk Gundel und der Firma Wüstenrot Haus- und Städtebau, die die Sanierungsmaßnahmen in Stadtkern II koordiniert. Ansprechpartnerin für Eigentümer, die in dem Gebiet tätig werden wollen, ist dort Isabell Rühl, Telefon 07141/167577226, E-Mail isabell.ruehl@wuestenrot.de (pau)