Aulendorf soll 59 neue Bauplätze bekommen

Ein neues Restaurant unter italienischer Leitung eröffnet am Samstagabend nach fast einjährigem Leerstand in der ehemaligen Steinacher „Linde“. Das Waldseer Ehepaar Roberta und Marco Rossano betreibt in den umfassend sanierten Gasträumen ein Ristorante namens „RO.MA“. Ab Februar soll ein „Pizza-Express“ zur Auslieferung von Pizzen, Pasta und anderen Spezialitäten der Mittelmeerküche hinzukommen.

Insgesamt gibt es damit in der Kurstadt nun acht Gaststätten/Bars mit italienischen Gerichten auf der Speisekarte.