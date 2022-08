Aulendorf setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Weitere Hilfsmöglichkeiten für Frauen in Not gibt es bei der Beratungs- und Interventionsstelle, Römerstraße 4 in Ravensburg, Telefon 0751 / 233 23, von Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Das Frauenhaus ist täglich von 8 bis 22 Uhr unter Telefon 0751 / 163 65 erreichbar. Ein 24-Stunden-Hilfetelefon ist unter 08000 / 116 016 eingerichtet.