Aulendorf setzt auf Facebook und Instagram

Ohne soziale Netzwerke geht heute nichts mehr: 401 Abonnenten, sogenannte Follower, hat die Stadt Aulendorf auf ihrem Instagram-Profil. Darauf zu sehen sind rund 70 Fotos – beispielsweise vom Schloss, der Fasnet, dem Steegersee, Landschaften oder Veranstaltungen. Die Instagram-Nutzung will die Verwaltung künftig erweitern und zudem einen professionellen Facebookauftritt starten. Mit den geplanten Social-Media-Aktivitäten sollen der touristische Anreiz Aulendorfs gestärkt und die digitale Visitenkarte optimiert werden. Auch die städtische Homepage will die Verwaltung erlebnisorientierter aufbereiten und durch die digitalen Informationen Kosten für Broschüren und Prospekte einsparen.

Als wichtiges touristisches Informationsmedium, vor allem bei der Recherche zu Urlaubs- oder Ausflugszielen, ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Nur wenige Klicks sind nötig – und schon bekommt der Nutzer zuhause auf dem Computerbildschirm oder unterwegs auf das Tablet beziehungsweise Smartphone reichlich Auskünfte, Buchungsmöglichkeiten und Fotos präsentiert.

Dieses Nutzerverhalten will auch die Stadt Aulendorf künftig besser bedienen und hat in ihrem tagestouristischen Konzept die städtische Internet-Homepage sowie die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram im Blick. Denn dort können laut Sitzungsvorlage der Verwaltung Informationen zu Veranstaltungen oder Ausflugszielen attraktiv und rechtzeitig medial beworben werden (inklusive Buchungsmöglichkeit). Und das wiederum biete die Möglichkeit, Kosten für den Druck der bisherigen Prospekte und Broschüren einzusparen, so die Idee der Stadtverwaltung.

401 Follower auf Instagram

Beauftragt mit der Erstellung eines Social-Media-Konzepts wurde das Aulendorfer Büro Neulandplus. Für die Betreuung der sozialen Netzwerke soll der Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus zuständig sein, daher wurden nach Angaben der Verwaltung im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs 9700 Euro eingestellt. Da darin auch Kosten für eine externe Unterstützung eingeplant war, auf die aus Kostengründen jedoch verzichtet werden soll, würden dieses Geld laut Verwaltung nicht ganz gebraucht und könne für Werbung auf Facebook verwendet werden. Für einen städtischen Facebook-Auftritt hatte sich in einem Antrag im Rahmen eines Prüfauftrags zum Haushaltsplan 2018 bereits die BUS-Fraktion ausgesprochen.

Ein Instagram-Profil betreibt die Stadt Aulendorf bereits seit einiger Zeit und hat es bislang auf 401 Follower geschafft. Hier will die Verwaltung stärker aktiv werden und hofft laut Sitzungsvorlage auf Zustimmung des Gemeinderats. Auch der Steegersee betreibt bereits ein eigenes Profil. Mit der Aktion „Aulendorfer Lieblingsplätze“ sollen nach Wunsch der Stadt beide Profile bekannter gemacht werden. Idee laut Sitzungsvorlage ist, dass Bürger und Gäste kleine Texte mit Fotos über ihren „Lieblingsplatz“ in Aulendorf zusammenstellen. Die Aktion soll mit einem Gewinnspiel verbunden werden.

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats berät am Mittwoch, 18. Juli, in öffentlicher Sitzung über die künftige Nutzung der sozialen Netzwerke und Richtlinien dafür. Die Entscheidung fällt der Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 23. Juli.

Die offizielle Instagram-Profil der Stadt Aulendorf ist zu finden unter: www.instagram.com/stadtaulendorf