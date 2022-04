Aulendorf plant weitere Baumaßnahmen

Die Straßenbauverwaltung des Landkreises Ravensburg plant Asphaltbelagssanierungen an der Kreisstraße K7958, im Bereich zwischen Blönried, Achstraße und Aulendorf, Steinenbacher Weg. Im Zuge dieser Maßnahmen führt die Stadt Aulendorf, sowie der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (WVV OSG), Bad Waldsee weitere Baumaßnahmen durch, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Aulendorf, Steinenbacher Weg: Im Bereich der Bushaltestellen bei der Kapelle am Friedhof werden die zwei Bushalteeinstiege mit „Kasseler Sonderborden“ mobilitätsgerecht umgerüstet. Gleichzeitig wird der Abwasserkanal punktuell erneuert und ein neuer Kontrollschacht hergestellt und die Wasser- und Abwasserschachtabdeckungen im Fahrbahnbereich erneuert. Beim Kreisverkehr Steinenbacher Weg/Auf der Steige werden im westlichen und östlichen. Anschlussbereich die Asphaltbeläge der städtischen Straßen saniert.

Blönried: Achstraße, ab Kreuzung Wolpertswender Straße bis zum Ortsende Blönried Richtung Steinenbach werden die Bordsteine und teilweise Gehwegbelag erneuert. Zudem werden ab der Kreuzung Wolpertswender Straße bis Winkelstock Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt.

Ab der Ach-Brücke bei Achstraße 18 bis zur Einfahrt Winkelstock wird der Abwasserkanal erneuert. Der bestehende alte Abwasserkanal liegt bisher teilweise auf Privatgrundstücken und wird im Fahrbahnbereich neu hergestellt. Die bestehenden Grundstücksanschlussleitungen werden an der Grundstücksgrenze dann wieder auf den neuen Abwasserkanal angeschlossen. Grundstückseigentümer haben, bei Bedarf, hierbei die Möglichkeit die Grundstücksanschlussleitung auf ihrem Privatgrundstück auf eigene Kosten ebenfalls erneuern zu lassen.

Abschließend wird der alte Abwasserkanal stillgelegt. Des Weiteren wird eine neue Regenwasserableitung hergestellt. In diesem Bereich plant der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe die Erneuerung der öffentlichen Wasserversorgungsleitungen, da die bestehende Wasserversorgungsleitung teilweise auf Privatgrundstücken liegt, wird diese im Fahrbahnbereich neu hergestellt. Die bestehenden Grundstücksanschlussleitungen werden an der Grundstücksgrenze dann wieder an die neue Wasserleitung angeschlossen.

Während der Phasen der Vollsperrung wird der Verkehr über die K7956 und K7957 Zollenreute-Münchenreute und umgekehrt umgeleitet. Der Busverkehr wird bis auf die Pfingstferien durch die Baustelle geleitet. Während der Pfingstferien, 7. Juni bis 18. Juni, gilt die Vollsperrung auch für den Busverkehr. Der Radverkehr wird innerorts umgeleitet.