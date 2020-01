Aulendorf plant erste barrierefreie Fasnet im Land

Behinderte sollen die Aulendorfer Fasnet barrierefreier miterleben können. Mit diesem Ziel haben der Behindertenbeauftragte der Stadt Aulendorf und die dortige Narrenzunft drei Projekte für die diesjährigen närrischen Tage auf den Weg gebracht.

So wird eine Gebärdendolmetscherin Teile der Moderation des großen Fasnetsumzugs am Sonntag, 23. Februar, gut sichtbar auf der Ehrentribüne in Gebärdensprache übersetzen. Zudem sollen Ordner dafür sorgen, dass bestimmte Plätze entlang der Umzugsstrecke für Rollstuhlfahrer frei bleiben.

Außerdem wurde das Fasnetsheft der Narrenzunft Aulendorf in Blindenschrift übertragen und bietet Sehbehinderten so ertastbaren Einblick in die bunte Tradition der Aulendorfer Fasnet, deren Figuren und das Geschehen während der närrischen Tage.

Aktion soll Nachahmer finden

Der Behindertenbeauftragte der Stadt, Franz-Erwin Kemper, hofft, dass die Aktion Nachahmer findet: „Wir haben recherchiert und finden kein einziges Beispiel in Deutschland – nur in Köln gibt es eine Tribüne, auf der das Geschehen speziell für Blinde beschrieben wird.“

Auch bei der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte (VSAN) kann deren Pressereferent spontan kein Projekt benennen. Die Aulendorfer Narrenzunft gehört mit ihren rund 1600 Maskenträgern zu den Zünften der VSAN.